Diogo Melim diz que já seguia Rafa Kalimann

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diogo Melim, namorado de Bianca Andrade, a Boca Rosa, disse nesta segunda-feira (24) que já seguia nas redes sociais Rafa Kalimann, Gabi Martins e Manu Gavassi, "anos antes do Big Brother Brasil 20"."Jamais faria algo com a intenção de provocar, prejudicar ou debochar da Bia. Não acredito no ódio como resposta para absolutamente nada", escreveu ele, no Twitter.O cantor se manifestou sobre o assunto após internautas o acusarem de querer provocar a namorada ao começar a seguir nas redes sociais Rafa, sua rival no programa.No início de fevereiro, o cantor da banda Melim apagou todas as imagens que tinha ao lado de Boca Rosa das suas redes sociais após a influenciadora dizer, durante uma festa no programa, que gostaria de beijar Guilherme.No dia seguinte, Bianca pediu desculpas para a família e o namorado. "Estou com uma ressaca moral insuportável", afirmou a blogueira.Na ocasião, Diogo preferiu não se manifestar sobre o assunto.