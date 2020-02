Diogo Melim apaga fotos com Boca Rosa e aumenta suspeitas de término

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor da banda Melim, Diogo, 27, deletou todas as imagens com a namorada Bianca Andrade (Boca Rosa), de sua rede social nesta segunda (10). Os internautas perceberam a movimentação e sugeriram um possível término por parte do artistas.Confinada no BBB 20, Bianca causou polêmica ao dizer que gostaria de beijar Guilherme na festa da última sexta-feira (7). Em seu raio-x, no dia seguinte, a participante pediu desculpas para a família e o namorado. "Estou com uma ressaca moral insuportável", afirmou a blogueira.Boca Rosa e Melim assumiram o romance publicamente em outubro de 2019. Procurada pela reportagem, a assessoria do cantor disse que ele prefere não comentar sobre o assunto.Além do desconforto causado fora do reality, a participante Gabi Martins, que estava se relacionando com Guilherme dentro da casa, também ficou chateada com a atitude dos dois. Na madrugada de domingo (9), ela chamou Guilherme para conversar sobre a situação e questionou o motivo do brother não ter contado à ela que "Bianca deu mole para ele".Guilherme afirmou que a influencer estava bêbada e não estava agindo de forma consciente. "A partir do momento em que eu criei um carinho por ela, não vou mudar o meu jeito. Se eu vejo que ela precisa de ajuda, eu vou ajudar", contou o participante que também nomeou seu sentimento por Bianca como "carinho de irmão".