SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dinho Ouro Preto, 55, usou as redes sociais nesta quarta-feira (25) para alertar pessoas que se aproximaram dele nas últimas semanas. O cantor afirmou estar com coronavírus.

"Amigos, eu testei positivo pro coronavírus. É um saco (...) Não sei quando ou onde eu entrei em contato com vírus, mas talvez todo mundo que tenha entrado em contato comigo até umas duas semanas atrás devesse ficar ligado", escreveu o vocalista da banda Capital Inicial.

Em sua casa, Dinho tranquilizou os fãs e disse que está bem, e que não precisa ser hospitalizado. "Vou me isolar em casa mesmo."

No recado, o cantor também disse que seus sintomas estão leves, e comparou o momento quando foi diagnosticado com dengue, em meados de 2016. "O que eu tô sentindo me lembra a dengue que eu tive alguns anos atrás. dor no corpo, febre (no meu caso de no máximo 38,5) náusea e frio. Não tive tosse ou dor de garganta o que quer dizer que varia bastante de pessoa pra pessoa."