Destaques da programação (de 7 a 13 de março)

Destaques da programação (de 29 de fevereiro a 6 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga*:

- SÁBADO, 07/03

HBO, 22h

O OLHO E A FACA

Produção: Brasil, 2019

Direção: Paulo Sacramento

Elenco: Rodrigo Lombardi, Maria Luisa Mendonça, Luis Melo, Simone Iliescu, Roberto Audio, Genézio de Barros.

Roberto (Rodrigo Lombardi) trabalha numa base de petróleo e passa longos meses afastado da esposa e dos dois filhos. Nos momentos de distância, inicia um relacionamento com outra mulher. Um dia, Roberto recebe uma promoção no emprego, forçando-o a ficar ainda menos presente para a família e os amigos.

- DOMINGO, 08/03

Telecine Pipoca, 20h

BACURAU

Produção: Brasil e França, 2019

Direção: Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles

Elenco: Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira, Thardelly Lima.

Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado, Bacurau, localizado no sertão brasileiro descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros são alvejados por tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa (Bárbara Colen), Domingas (Sônia Braga), Acácio (Thomas Aquino), Plínio (Wilson Rabelo), Lunga (Silvero Pereira) e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

- SEGUNDA, 09/03

TCM, 22h

DESPERTAR DE UM PESADELO

Título Original: The Long Kiss Goodnight

Produção: EUA, 1996

Direção: Renny Harlin

Elenco: Geena Davis, Samuel L. Jackson, Brian Cox, Yvonne Zima, Craig Bierko, Tom Amandes.

A professora e mãe solteira Samantha Caine tem uma vida de classe média no subúrbio. Ela começa a ter estranhas memórias de uma inexplicável violência e descobre que tem habilidades físicas que nunca imaginou ter. Ao contratar Mitch Hennesey, um detetive particular, para sondar seu passado, Samantha descobre que ela é uma assassina treinada do governo que desapareceu depois de sofrer amnésia e que seus ex-manipuladores a querem de volta.

- TERÇA, 10/03

Canal Brasil, 22h

TRUMAN

Produção: Espanha, 2015

Direção: Cesc Gay

Elenco: Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi, Eduard Fernández, Alex Brendemühl, Pedro Casablanc.

Dois amigos de infância separados por um oceano se encontram depois de muitos anos. Eles passam uns dias juntos, lembrando os velhos tempos e a grande amizade que se manteve com os anos, tornando-os inesquecíveis, devido a seu reencontro ser também o último adeus.

- QUARTA, 11/03

Max Prime, 22h

HEREDITÁRIO

Título Original: Hereditary

Produção: EUA, 2018

Direção: Ari Aster

Elenco: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd.

Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

- QUINTA, 12/03

Max, 21h

ORO

Produção: Espanha, 2017

Direção: Agustín Díaz Yanes

Elenco: Raúl Arévalo, Bárbara Lennie, Óscar Jaenada, José Coronado, Juan José Ballesta, Luis Callejo.

No século XVI, os conquistadores espanhóis Lope De Aguirre e Nunez De Balboa começam uma expedição épica, composta por 30 homens e duas mulheres. Eles vão pelo meio da selva amazônica em busca de uma cidade mítica, que, de acordo com o que é dito, é completamente feita de ouro.

- SEXTA, 13/03

Cinemax, 22h

BLADE, O CAÇADOR DE VAMPIROS

Título Original: Blade

Produção: EUA, 1998

Direção: Stephen Norrington

Elenco: Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, Udo Kier, N'Bushe Wright, Donal Logue.

Após ser contaminado pelo sangue de uma criatura das trevas, Blade (Wesley Snipes) transformou-se num guerreiro imortal, metade homem, metade vampiro. Desde então, ele se dedica a caçar o líder dos mortos-vivos, Deacon Frost (Stephen Dorff), e seus asseclas, que estão planejando um grande plano para aumentar sua dominação sobre a raça humana.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.