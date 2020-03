Destaques da programação (de 7 a 13 de março)

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 07/03

Record, 15h00

AS PANTERAS

Título Original: Charlie's Angels

Produção: Alemanha e EUA, 2000

Direção: McG

Elenco: Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore, Bill Murray, Sam Rockwell, Kelly Lynch.

Três multitalentosas e inteligentes detetives trabalham para Charlie, chefe de uma agência de detetives que evita sempre o confronto cara-a-cara com suas contratadas. Contrárias ao uso de armas, as Panteras, como são conhecidas, enfrentam seu maior desafio quando passam a investigar o sequestro do bilionário Eric Knox (Sam Rockwell), que pode fazer com que sua empresa, a Knox Tecnologies, perca milhões de dólares.

- DOMINGO, 08/03

Globo, 14h14

MOANA - UM MAR DE AVENTURAS

Título Original: Moana

Produção: EUA, 2016

Direção: John Musker,

Moana Waialiki é uma corajosa jovem e filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é. Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo.

- SEGUNDA, 09/03

Globo, 22h54

BELAS E PERSEGUIDAS

Título Original: Hot Pursuit

Produção: EUA, 2015

Direção: Anne Fletcher

Elenco: Reese Witherspoon, Sofia Vergara, Michael Mosley, Robert Kazinsky, Richard T. Jones, Benny Nieves.

Designada para escoltar a importante testemunha Daniella Riva (Sofia Vergara) até Dallas, a policial Cooper (Reese Witherspoon) se vê em uma fuga desenfreada junto com sua companheira de viagem após se envolver em um acidente. Dotadas de personalidades opostas, elas unem forças para escapar dos bandidos e da própria polícia.

- TERÇA, 10/03

SBT, 23h15

O HOMEM COM PUNHOS DE FERRO 2

Título Original: The Man with the Iron Fists 2

Produção: EUA, 2015

Direção: Roel Reiné

Elenco: Robert Fitzgerald Diggs, Dustin Nguyen, Eugenia Yuan, Sahajak Boonthanakit, Grace Huang, Cary-Hiroyuki Tagawa.

Quando Thaddeus (RZA), um misterioso estranho, é encontrado ferido em uma pequena vila na China do século XIX, o mineiro Li Kung (Dustin Nguyen) e sua esposa Ah Ni (Eugenia Yuan) lhe oferecem refúgio. Ao se recuperar, Thaddeus se encontra em um conflito que coloca o povo do vilarejo contra o maldoso Mestre Ho (Carl Ng), o nefasto clã Beetle e o assutador Lord Pi (Cary-Hiroyuki Tagawa). Com Thaddeus ao seu lado, o bem educado Li Kung se transforma em um guerreiro mortal.

- QUARTA, 11/03

Band, 22h45

JULIETA

Produção: Espanha, 2016

Direção: Pedro Almodóvar

Elenco: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Dario Grandinetti, Michelle Jenner.

Julieta (Emma Suárez/Adriana Ugarte) é uma mulher de meia idade que está prestes a se mudar de Madri para Portugal para acompanhar seu namorado, Lorenzo (Dario Grandinetti). Entretanto, um encontro fortuito na rua com Beatriz (Michelle Jenner), uma antiga amiga de sua filha Antía (Blanca Parés), faz com que Julieta repentinamente desista da mudança. Ela resolve se mudar para o antigo prédio em que vivia, também em Madri, e lá começa a escrever uma carta para a filha relembrando o passado entre as duas.

- QUINTA, 12/03

Globo, 15h11

A CONSELHEIRA AMOROSA

Título Original: How to Fall in Love

Produção: EUA, 2012

Direção: Mark Griffiths

Elenco: Eric Mabius, Brooke d'Orsay, Jody Thompson, Gina Holden, Kathy Najimy, Steven Love.

Desde a adolescência, Harold (Eric Mabius) é um homem muito tímido que não consegue lidar com o sexo oposto. Um amigo, então, sugere que ele contrate um conselheiro amoroso para ajudá-lo a superar essa barreira. Sabendo da necessidade dele, Annie (Brooke D'Orsay) lhe oferece ajuda, só que ela é justamente a colega por quem ele tinha uma queda amorosa na juventude. Enquanto ele vence seus problemas de confiança, a conselheira percebe que pode ter sentimentos por Harold, só que ele é tão novato quando o assunto é romance que não percebe as indiretas.

- SEXTA, 13/03

SBT, 23h15

CORAÇÃO DE DRAGÃO 4: A BATALHA PELO CORAÇÃO DE FOGO

Título Original: Dragonheart: Battle for the Heartfire

Produção: EUA, 2017

Direção: Patrik Syversen

Elenco: Tom Rhys Harries, Jessamine-Bliss Bell, Tamzin Merchant, André Eriksen, Stig Frode Henriksen, Ioachim Ciobanu.

Após a morte do Rei Gareth, com quem o dragão Draco (voz de Patrick Stewart) era conectado, seus dois netos gêmeos que possuem poderes únicos de dragão são os potenciais herdeiros. Os dois usam seus poderes um contra o outro para disputar o trono, até que a fonte de poder de Draco é roubada. Os dois precisam acabar com suas rivalidades para que o reino não sucumba.

