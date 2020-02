Destaques da programação (de 29 de fevereiro a 6 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga*:- SÁBADO, 29/02HBO, 22hA MALDIÇÃO DA CHORONATítulo Original: The Curse of La LloronaProdução: EUA, 2019Direção: Michael ChavesElenco: Linda Cardellini, Roman Christou, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Sean Patrick Thomas, Tony Amendola.Na Los Angeles da década de 1970, uma assistente social criando seus dois filhos sozinha depois de ser deixada viúva começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural La Llorona. A lenda conta que, em vida, La Llorona afogou seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir os filhos.- DOMINGO, 01/03Telecine Pipoca, 20hJUNTOS PARA SEMPRETítulo Original: A Dog's JourneyProdução: EUA, China, Índia e Hong Kong, 2019Direção: Gail MancusoElenco: Dennis Quaid, Kathryn Prescott, Henry Lau, Marg Helgenberger, Jake Manley, Betty Gilpin.Depois de muitas vidas e aprendizados, Bailey vive tranquilamente com Hanna (Marg Helgenberger). Um dia, Gloria (Betty Gilpin), uma aspirante a cantora, aparece sem avisar na vida dos dois com uma notícia surpreendente: Hanna tem uma neta, chamada Clarity. Com o tempo, o cãozinho percebe como a menina é negligenciada pela mãe e decide que seu objetivo nesta vida é cuidar dela e protegê-la, incondicionalmente.- SEGUNDA, 02/03TCM, 22hTOOTSIEProdução: EUA, 1982Direção: Sydney PollackElenco: Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr, Bill Murray, Charles Durning, Dabney Coleman.Michael Dorsey (Dustin Hoffman) é um ator perfeccionista que não consegue emprego devido ao seu temperamento. Quando George Fields (Sydney Pollack), seu empresário, diz que ninguém vai contratá-lo por causa de seu gênio difícil, ele resolve se vestir de mulher. Com o nome de Dorothy Michaels, consegue um papel em uma novela diurna que se torna um grande sucesso, mas existe um problema: ele está se apaixonando por Julie (Jessica Lange), uma das atrizes com quem contracena.- TERÇA, 03/03Canal Brasil, 22hO CLUBETítulo Original: El ClubProdução: Chile, 2015Direção: Pablo LarraínElenco: Alfredo Castro, Roberto Farías, Antonia Zegers, Jaime Vadell, Alejandro Goic, Alejandro Sieveking.Um grupo eclético de sacerdotes convive com Mónica (Antonia Zegers), uma freira, em uma casa na costa chilena. Quando não estão orando e expiando seus pecados, eles treinam seu cachorro para a próxima corrida. O que será que os levou até ali, praticamente no meio do nada, onde o vento sopra forte frequentemente? Quando um novo sacerdote se muda para lá, um homem começa a lhe fazer fortes acusações. Sua voz aumenta mais e mais até que um tiro soa. O padre evita as acusações dizendo ser suicídio. A Igreja envia um investigador, mas será que ele realmente tem a intenção de descobrir a verdade ou apenas busca garantir que a aparência santa seja mantida?- QUARTA, 04/03Max Prime, 22hOS ESTRANHOS - CAÇADA NOTURNATítulo Original: The Strangers: Prey at NightProdução: EUA, 2018Direção: Johannes RobertsElenco: Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison, Lewis Pullman.Seguindo os acontecimentos do primeiro filme, uma nova família receberá a terrível visita de três psicopatas -que têm como único objetivo transformar suas vidas em um inferno na Terra.- QUINTA, 05/03Max, 21hESTRELAS DE CINEMA NUNCA MORREMTítulo Original: Film Stars Don’t Die in LiverpoolProdução: Reino Unido, 2017Direção: Paul McGuiganElenco: Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters, Vanessa Redgrave, Stephen Graham, Kenneth Cranham.Quando o jovem ator britânico Peter Turner (Jamie Bell) encontra Gloria Grahame (Annette Bening) pela primeira vez, ele nem suspeita de que se trata de uma atriz famosa, que já venceu um Oscar durante a juventude. Décadas mais tarde, no entanto, ela foi esquecida e agora leva uma vida decadente. Aos poucos, os dois se aproximam e desenvolvem uma história de amor apesar do preconceito da sociedade. O destino separa os dois, mas, anos mais tarde, Gloria reaparece para Peter confessando sofrer de uma doença e pede ajuda. Peter deve decidir se aceita cuidar dela enquanto relembra os motivos que aproximaram o casal no passado.- SEXTA, 06/03Cinemax, 22hMOTOQUEIRO FANTASMA - ESPÍRITO DE VINGANÇATítulo Original: Ghost Rider: Spirit of VengeanceProdução: Emirados Árabes Unidos e EUA, 2012Direção: Mark Neveldine,Elenco: Nicolas Cage, Ciarán Hinds, Violante Placido, Johnny Whitworth, Christophe Lambert, Idris Elba.Nove anos após se transformar no temido Motoqueiro Fantasma, Johnny Blaze (Nicolas Cage) se refugia no leste europeu para tentar controlar sua maldição ou, pelo menos, deixá-la escondida da maioria das pessoas. Ele leva uma vida solitária, até ser obrigado a entrar em ação ao ser chamado por um culto para salvar a vida de Danny (Fergus Riordan), de apenas 10 anos. O garoto está ameaçado pelo Diabo (Ciaran Hinds), que deseja encarnar em seu corpo.*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.