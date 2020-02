Destaques da programação (de 29 de fevereiro a 6 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:- SÁBADO, 29/02Band, 14h45NO MAR COM OS GOLFINHOSTítulo Original: Eye Of The DolphinProdução: EUA, 2006Direção: Michael D. SellersElenco: Carly Schroeder, Adrian Dunbar, Katharine Ross, Jane Lynch, George Harris, Christine Adams.Após a morte da mãe, Alyssa (Carly Schroeder), uma jovem problemática, vai morar com o pai, Hawk (Adrian Dunbar), nas Bahamas. Lá ela desenvolve uma forte ligação com os golfinhos, aprimorando o relacionamento com o pai e auxiliando-o em seu trabalho como biólogo marinho.- DOMINGO, 01/03Globo, 14h15TRUQUE DE MESTRETítulo Original: Now You See MeProdução: EUA e França, 2013Direção: Louis LeterrierElenco: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mélanie Laurent.Daniel Atlas (Jesse Eisenberg) é o carismático líder do grupo de ilusionistas chamado The Four Horsemen. O que poucos sabem é que, enquanto encanta o público com suas mágicas sob o palco, o grupo também rouba bancos em outro continente e ainda por cima distribui a quantia roubada nas contas dos próprios espectadores. Estes crimes fazem com que o agente do FBI Dylan Hobbs (Mark Ruffalo) esteja determinado a capturá-los de qualquer jeito, ainda mais após o grupo anunciar que em breve fará seu assalto mais audacioso. Para tanto ele conta com a ajuda de Alma Vargas (Melanie Laurent), uma detetive da Interpol, e também de Thaddeus Bradley (Morgan Freeman), um veterano desmistificador de mágicos que insiste que os assaltos são realizados a partir de disfarces e jogos envolvendo vídeos.- SEGUNDA, 02/03Globo, 22h51LINDA DE MORRERProdução: Brasil, 2015Direção: Cris D'AmatoElenco: Glória Pires, Antonia Morais, Emílio Dantas, Susana Vieira, Vivianne Pasmanter, ngelo Paes Leme.A cirurgiã plástica Paula (Glória Pires) aplica em si mesma uma fórmula experimental para eliminar celulites e morre. Com a ajuda de um amigo psicólogo/médium, ela volta à Terra e tenta evitar que a gananciosa sócia coloque o nocivo produto no mercado.- TERÇA, 03/03SBT, 23h15ENCONTRO EXPLOSIVOTítulo Original: Knight and DayProdução: EUA, 2010Direção: James MangoldElenco: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Jordi Mollà, Viola Davis, Paul Dano.Roy Miller (Tom Cruise) é um agente que guarda consigo uma bateria especial, que jamais descarrega. O objeto é cobiçado pelo governo dos Estados Unidos, que enviou o agente Fitzgerald (Peter Sarsgaard) para obtê-lo, e por Antonio (Jordi Mollà), um perigoso bandido espanhol. No aeroporto Miller usa June Havens (Cameron Diaz) para passar a bateria pela alfândega. June deseja apenas chegar o quanto antes para participar do casamento de sua irmã e, devido à pressa, consegue transferir seu voo para o mesmo de Miller. Só que no voo estão vários agentes destacados para eliminar Miller e recuperar a bateria a qualquer custo.- QUARTA, 04/03Band, 22h45SOB CUSTÓDIATítulo Original: CustodyProdução: EUA, 2015Direção: James LapineElenco: Hayden Panettiere, Viola Davis, Catalina Sandino Moreno, Ellen Burstyn, Tony Shalhoub, Raul Esparza.Uma emblemática juíza do tribunal de família com um casamento atormentado. Uma recém-graduada em direito que resolve trabalhar em um caso de custódia. E uma mãe solteira, no centro da ação, que corre o risco de perder seus dois filhos. As vidas dessas três mulheres são inesperadamente mudadas quando se cruzam na corte da família em Nova York.- QUINTA, 05/03Globo, 15h11UM PRESENTE PARA HELENTítulo Original: Raising HelenProdução: EUA, 2004Direção: Garry MarshallElenco: Kate Hudson, Joan Cusack, John Corbett, Helen Mirren, Felicity Huffman, Amber Valletta.A carreira de Helen Harris está em ascensão. No entanto, seu estilo de vida sofre uma enorme transformação quando sua irmã e seu cunhado morrem e ela se vê responsável pelos três sobrinhos.- SEXTA, 06/03SBT, 23h15PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOSTítulo Original: The Secret Life of PetsProdução: EUA, 2016Direção: Yarrow Cheney e Chris RenaudMax é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida dona traz para casa um novo cão, chamado Duke, Max não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter acabado. Mas logo eles vão ter que pôr as divergências de lado, quando um incidente coloca os dois na mira da carrocinha. Enquanto tentam fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate, e uma gangue de bichos que moram nos esgotos se mete no caminho da dupla.*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.