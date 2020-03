Destaques da programação (de 28 de março a 3 de abril)

Wilson Lima sai do limbo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga*:

- SÁBADO, 28/03

HBO, 22h

GODZILLA II: REI DOS MONSTROS

Título Original: Godzilla: King of the Monsters

Produção: EUA, 2019

Direção: Michael Dougherty

Elenco: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Zhang Ziyi, Bradley Whitford.

Nesta continuação que se passa cinco anos após Godzilla (2014), os integrantes da agência Monarch precisam lidar com a súbita aparição de vários monstros, incluindo Mothra, Rodan e Ghidorah. Enquanto buscam uma aliança com o próprio Godzilla a fim de garantir o equilíbrio da Terra, os humanos acabam fazendo parte de uma grande disputa por poder protagonizada por titãs.

- DOMINGO, 29/03

Telecine Pipoca, 20h

VAI QUE COLA 2 - O COMEÇO

Produção: Brasil, 2019

Direção: César Rodrigues

Elenco: Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila, Cacau Protásio, Catarina Abdalla, Fiorella Mattheis.

Em Vai que Cola 2, uma feijoada no Morro do Cerol organizada por Terezinha (Cacau Protásio) mostra Jéssica (Samantha Schmütz), Ferdinando (Marcus Majella) e Máicol (Emiliano D'Ávila), antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), se encontrando pela primeira vez da maneira mais inusitada possível.

- SEGUNDA, 30/03

TCM, 22h

REBELDIA INDOMÁVEL

Título Original: Cool Hand Luke

Produção: EUA, 1967

Direção: Stuart Rosenberg

Elenco: Paul Newman, George Kennedy, J.D. Cannon, Chuck Hicks, James Gammon, Rance Howard.

O rebelde inconsequente Luke (Paul Newman) é preso. Recusa-se a obedecer as regras do local e ganha o respeito dos demais presidiários por sua valentia e malandragem. Insiste em fugir, mas a cada nova recaptura as punições são mais severas. Nem assim ele desiste e, enquanto o ódio dos guardas aumenta, Luke torna-se um exemplo para os prisioneiros.

- TERÇA, 31/03

Canal Brasil, 22h

MEDIANERAS: BUENOS AIRES NA ERA DO AMOR VIRTUAL

Título Original: Medianeras

Produção: Espanha, Argentina, Alemanha, 2011

Direção: Gustavo Taretto

Elenco: Javier Drolas, Pilar López de Ayala, Inés Efron, Carla Peterson, Rafael Ferro, Adrián Navarro.

Martin (Javier Drolas) está sozinho, passa por um momento de depressão e não se conforma com a maneira com que a cidade de Buenos Aires cresceu e foi construída. Web designer, meio neurótico, pouco sai e fica grande parte do tempo no computador. É por meio da internet que conhece Mariana (Pilar López de Ayala), sua vizinha também solitária e desiludida com a vida moderna numa grande cidade.

- QUARTA, 01/04

Max Prime, 22h

LOGAN LUCKY - ROUBO EM FAMÍLIA

Título Original: Logan Lucky

Produção: EUA, 2017

Direção: Steven Soderbergh

Elenco: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Seth MacFarlane, Katie Holmes.

Após ser demitido, Jimmy Logan (Channing Tatum) procura seu irmão, Clyde (Adam Driver), com a proposta que ele lhe ajude em um elaborado assalto. A ideia é roubar um cofre localizado bem abaixo do autódromo local, aproveitando que os sensores sísmicos foram desligados devido às obras no local realizadas justamente pelo antigo trabalho de Jimmy. Para tanto, eles precisam da ajuda de Joe Bang (Daniel Craig), especialista em explosivos, que está preso. Com isso, os irmãos Logan elaboram um plano para que Joe deixe a prisão sem ser notado, de forma que possa realizar o trabalho.

- QUINTA, 02/04

Max, 22h30

MOONLIGHT: SOB A LUZ DO LUAR

Título Original: Moonlight

Produção: EUA, 2016

Direção: Barry Jenkins

Elenco: Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Mahershala Ali, Janelle Monáe, Naomie Harris.

Três momentos da vida de Chiron, um jovem negro morador de uma comunidade pobre de Miami. Do bullying na infância, passando pela crise de identidade da adolescência e a tentação do universo do crime e das drogas, este é um poético estudo de personagem.

- SEXTA, 03/04

Cinemax, 22h

INVASÃO À CASA BRANCA

Título Original: Olympus Has Fallen

Produção: EUA, 2013

Direção: Antoine Fuqua

Elenco: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Dylan McDermott, Melissa Leo, Ashley Judd.

Mike Banning (Gerard Butler) é um dedicado funcionário do serviço secreto americano que tem por função proteger o presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart) e sua família. Ao levá-los para uma festa de Natal, uma intensa nevasca faz com que o carro em que estão o presidente e sua esposa, Margaret (Ashley Judd), sofra um acidente. Mike consegue salvar Benjamin, mas a primeira-dama morre. A partir de então, Mike é deslocado para um serviço burocrático de escritório em Washington, que ele detesta. Dezoito meses depois, a Casa Branca é atacada por terroristas norte-coreanos. Percebendo o pânico na população e o perigo que o presidente corre, Mike segue para a Casa Branca para ajudar no que pode. Com toda a equipe de segurança local dizimada, ele se torna a única esperança dentro da Casa Branca para combater os terroristas e salvar o presidente.

