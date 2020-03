Destaques da programação (de 28 de março a 3 de abril)

Wilson Lima sai do limbo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 28/03

Record, 15h00

OLHA QUEM ESTÁ FALANDO

Título Original: Look Who's Talking

Produção: EUA, 1989

Direção: Amy Heckerling

Elenco: John Travolta, Kirstie Alley, George Segal, Olympia Dukakis, Abe Vigoda, William B. Davis.

Mollie (Kirstie Alley) é um contadora que tem um caso com Albert (George Segal), um cliente que está comprometido. Quando fica grávida, sente que Albert estará sempre com ela e o bebê, mas, quando dá a luz, Albert rompe a relação e Mollie tem de criar o bebê sozinha. Mollie também está procurando o pai ideal para seu filho, Mikey, e James Ubriacco (John Travolta, é um taxista que parece ser perfeito (pois estava em cena quando entrou em trabalho de parto) para ela e Mikey, que, apesar de ser um bebê, é um observador cínico e sarcástico do mundo.

- DOMINGO, 29/03

Globo, 14h01

A BELA E A FERA

Título Original: Beauty And The Beast

Produção: EUA, 2017

Direção: Bill Condon

Elenco: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor.

Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela (Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera (Dan Stevens) e decide entregar sua vida ao estranho em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

- SEGUNDA, 30/03

Globo, 23h16

DOUTOR ESTRANHO

Título Original: Doctor Strange

Produção: EUA, 2016

Direção: Scott Derrickson

Elenco: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Scott Adkins.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) leva uma vida bem sucedida como neurocirurgião. Sua vida muda completamente quando sofre um acidente de carro e fica com as mãos debilitadas. Devido a falhas da medicina tradicional, ele parte para um lugar inesperado em busca de cura e esperança, um misterioso enclave chamado Kamar-Taj, localizado em Katmandu. Lá descobre que o local não é apenas um centro medicinal, mas também a linha de frente contra forças malignas místicas que desejam destruir nossa realidade. Ele passa a treinar e adquire poderes mágicos, mas precisa decidir se vai voltar para sua vida comum ou defender o mundo.

- TERÇA, 31/03

SBT, 23h15

AS APIMENTADAS: AINDA MAIS APIMENTADAS

Título Original: Bring It On: Fight to the Finish

Produção: EUA, 2009

Direção: Bille Woodruff

Elenco: Christina Milian, Rachele Brooke Smith, Cody Longo, Laura Ceron, Holland Roden, Gabrielle Dennis.

Catalina Cruz (Christina Milian) é uma talentosa líder de torcida que é pega de surpresa com a decisão da mãe de se casar novamente e se mudar. A família vai para o litoral de Los Angeles e Lina passa a estudar num elitista colégio cheio de dondocas. Agora, para realizar seu sonho de conquistar o campeonato de torcida, ela precisará enfrentar a esnobe e competitiva Avery (Rachele Brooke Smith).

- QUARTA, 01/04

Band, 22h45

O ZOOLÓGICO DE VARSÓVIA

Título Original: The Zookeeper's Wife

Produção: EUA e Reino Unido, 2017

Direção: Niki Caro

Elenco: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Iddo Goldberg, Shira Haas, Michael McElhatton.

Jan Zabinski (Johan Heldenbergh) é o responsável pelo zoológico de Varsóvia junto com Antonina (Jessica Chastain), sua esposa. O casal se vê forçado a se reportar para a ozoologista Lutz Heck (Daniel Brühl) quando o país é invadido por nazistas. Em pouco tempo, eles começam a trabalhar com a resistência e planejam salvar centenas de vidas ameaçadas pela invasão.

- QUINTA, 02/04

Globo, 15h00

DETETIVES DO PRÉDIO AZUL (D.P.A.) - O FILME

Produção: Brasil, 2016

Direção: André Pellenz

Elenco: Letícia Braga, Anderson Lima, Pedro Henriques Motta, Tamara Taxman, Ronaldo Reis, Letícia Pedro.

Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição. Pippo (Pedro Henrique Motta), Sol (Letícia Braga) eBento (Anderson Lima) se infiltram na festa de Dona Leocádia (Tamara Taxman), a terrível síndica que é, literalmente, uma bruxa. Lá eles presenciam um crime "mágico", que condena o Prédio Azul a uma demolição de emergência. Para completar, a única testemunha -o quadro falante da Vó Berta (Suely Franco)- desaparece, e Dona Leocádia é enfeitiçada para ficar boazinha. Para resolver esse caso, os detetives vão contar com a ajuda do porteiro Severino (Ronaldo Reis), que empresta sua Kombi azul novinha para ser a sede de investigação. A aventura fica completa quando Tom (Caio Manhente), Mila (Letícia Pedro) e Capim (Cauê Campos), fundadores do clubinho original, são trazidos de volta ao Rio de Janeiro para ajudar no caso.

- SEXTA, 03/04

SBT, 23h15

ELA É DEMAIS

Título Original: She's All That

Produção: EUA, 1999

Direção: Robert Iscove

Elenco: Freddie Prinze Jr., Rachael Leigh Cook, Jodi Lyn O'Keefe, Paul Walker, Matthew Lillard, Anna Paquin.

Em uma escola secundária de Los Angeles, Zach Siler (Freddie Prinze Jr.) é o jovem mais popular. Ele namora Taylor Vaughan (Jodi Lyn O'Keefe), uma rica esnobe que é bastante badalada. Quando Taylor dispensa Zach para ficar com Brock Hudson (Matthew Lilard), um ator de televisão de terceira categoria, Zack aposta com um amigo que qualquer garota que ele namore se tornará a rainha do baile. A escolhida é Laney Boggs (Rachael Leigh Cook), que é estranha e inacessível, e Zack só tem seis semanas para conquistá-la e modificá-la. Esta tarefa se mostra bastante difícil, mas gradativamente Zach se envolve com Laney, que agora se mostra muito mais bela.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.