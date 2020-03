Destaques da programação (de 21 a 27 de março)

O dia de amanhã com o Covid -19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga*:

- SÁBADO, 21/03

HBO, 22h

A JUSTICEIRA

Título Original: Peppermint

Produção: EUA, 2018

Direção: Pierre Morel

Elenco: Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr., Juan Pablo Raba, Annie Ilonzeh, Jeff Hephner.

Quando o marido e a filha são mortos a tiros na frente de um parque de diversões, Riley (Jennifer Garner) acorda de um coma e passa os anos seguintes aprendendo a se tornar uma máquina de matar. No quinto aniversário da morte de sua família, ela tem como alvo todos os responsáveis: a gangue que cometeu o crime, os advogados que os libertaram e os policiais corruptos que permitiram que tudo acontecesse.

- DOMINGO, 22/03

Telecine Pipoca, 20h

Produção: EUA, 2019

Direção: David Leitch

Elenco: Dwayne Johnson, Eddie Marsan, Eiza González, Helen Mirren, Idris Elba, Jason Statham.

Um mercenário geneticamente modificado está atrás de uma arma química capaz de destruir o planeta. Rivais, o agente Hobbs e o ex-militar Shaw precisam unir forças para impedir uma catástrofe.

- SEGUNDA, 23/03

TCM, 22h

WYATT EARP

Produção: EUA, 1994

Direção: Lawrence Kasdan

Elenco: Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman, Jeff Fahey, Linden Ashby, Michael Madsen.

Wyatt Earp (Kevin Costner) é um membro de uma família de fazendeiros que decide participar da Conquista do Oeste. Ali reina a anarquia, e logo Earp decide se tornar um oficial da lei, devido a razões pessoais que envolvem a vingança pelo assassinato de seu irmão. Imediatamente ele fará uma amizade com outro famoso personagem, Doc Holliday (Dennis Quaid). Uma recriação épica de uma das maiores lendas do Velho Oeste e de um dos acontecimentos mais lembrados (e sangrentos): o tiroteio no OK Corral.

- TERÇA, 24/03

Canal Brasil, 22h

O ABRAÇO DA SERPENTE

Título Original: El abrazo de la serpiente

Produção: Colômbia, Venezuela e Argentina, 2015

Direção: Ciro Guerra

Elenco: Jan Bijvoet, Brionne Davis, Nilbio Torres, Antonio Bolivar, Luigi Sciamanna.

Théo (Jan Bijvoet) é um explorador europeu que conta com a ajuda do xamã Karamakate (Nilbio Torres) para percorrer o rio Amazonas. Gravemente doente, ele busca uma lendária flor que pode curar sua enfermidade. Quarenta anos depois, a trilha de Théo é seguida por Evan (Brionne Davis), outro explorador que tenta convencer Karamakate a ajudá-lo.

- QUARTA, 25/03

Max Prime, 22h

CADÁVER

Título Original: The Possession of Hannah Grace

Produção: EUA, 2018

Direção: Diederik Van Rooijen

Elenco: Shay Mitchell, Stana Katic, Grey Damon, Nick Thune, Jacob Ming-Trent, Louis Herthum.

Megan Reed (Shay Mitchell) é uma policial reformada que tem lutado contra os vícios. Ela está prestando serviços comunitários em um hospital como um pagamento para o tratamento que a deixou sóbria. Tudo, entretanto, torna a história muito mais macabra depois que um cadáver misterioso é encontrado no local.

- QUINTA, 26/03

Max, 21h

KING NO DESERTO

Título Original: King in the Wilderness

Produção: EUA, 2018

Direção: Peter Kunhardt

Um olhar esclarecedor sobre os últimos anos da vida de Dr. Martin Luther King, Jr. O filme mostra o caráter inabalável de King, sua doutrina radical de não-violência e sua luta interna.

- SEXTA, 27/03

Cinemax, 22h

BUSCA SEM LIMITES

Título Original: Collide

Produção: Reino Unido, EUA, Alemanha, 2016

Direção: Eran Creevy

Elenco: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Nadia Hilker, Clemens Schick.

Depois de um assalto dar errado, Casey Stein (Nicholas Hoult) encontra-se em fuga de uma gangue cruel chefiada por Hagen (Anthony Hopkins). Deixado sem escolha, Casey chama o seu antigo empregador e contrabandista de drogas, Geran (Ben Kingsley) para proteger sua namorada, Juliette, de Hagen. Assim, ele sai em uma perseguição de carros nas estradas alemãs para salvar o amor da sua vida, antes que seja tarde demais.

