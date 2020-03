Destaques da programação (de 21 a 27 de março)

O dia de amanhã com o Covid -19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 21/03

Record, 15h00

IDENTIDADE ESPECIAL

Título Original: Dak siu san fan

Produção: China, 2013

Direção: Clarence Fok Yiu-leung

Elenco: Donnie Yen, Jing Tian, Andy On, Ronald Cheng, Collin Chou, Zhang Hanyu.

Zilon "Dragon" Chen (Donnie Yen) é um policial que trabalha infiltrado na maior e mais cruel gangue chinesa. O líder da quadrilha descobre que existem traidores disfarçados e promete achá-los e matar um a um. Agentes começam a aparecer mortos. Os dias de Chen estão contados, enquanto ele faz tudo o que pode para salvar a si mesmo e sua família.

- DOMINGO, 22/03

Globo, 13h58

O ESPETACULAR HOMEM-ARANHA 2 - A AMEAÇA DE ELECTRO

Título Original: The Amazing Spider-Man 2

Produção: EUA, 2014

Direção: Marc Webb

Elenco: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Campbell Scott Michael, Embeth Davidtz.

Peter Parker (Andrew Garfield) adora ser o Homem-Aranha, por mais que ser o herói aracnídeo o coloque em situações bem complicadas, especialmente com sua namorada Gwen Stacy (Emma Stone) e sua tia May (Sally Field). Apesar disso, ele equilibra suas várias facetas da forma que pode. No momento, Peter está mais preocupado com o fantasma da promessa feita ao pai de Gwen, de que se afastaria dela para protegê-la. Ao mesmo tempo ele precisa lidar com o retorno de um velho amigo, Harry Osborn (Dane DeHaan), e o surgimento de um vilão poderoso: Electro (Jamie Foxx).

- SEGUNDA, 23/03

Globo, 23h09

UM ESPIÃO E MEIO

Título Original: Central Intelligence

Produção: EUA, 2016

Direção: Rawson Marshall Thurber

Elenco: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan, Danielle Nicolet, Jason Bateman, Aaron Paul.

Antes de se tornar agente da CIA, Bob (Dwayne Johnson) era um nerd que sofria bullying. Agora adulto, forte e espião, ele recorre a um antigo colega popular nos tempos da escola, Calvin (Kevin Hart), hoje contador, para resolver um caso ultrassecreto.

- TERÇA, 24/03

SBT, 23h15

UM TIRA ACIMA DA MÉDIA

Título Original: Underclassman

Produção: EUA, 2005

Direção: Marcos Siega

Elenco: Nick Cannon, Roselyn Sanchez, Shawn Ashmore, Hugh Bonneville, Rob Bruner, Ben Cotton.

O jovem policial Tracy (Nick Cannon) faz a patrulha de seu bairro a bordo de sua bicicleta, esperando a chance de um dia se tornar um detetive de verdade. Mesmo sem a aprovação de seu superior, ele decide se infiltrar como aluno num colégio particular da elite para descobrir qual a ligação da escola com uma quadrilha e ladrões de carros de luxo.

- QUARTA, 25/03

Globo, 23h03

REI ARTHUR - A LENDA DA ESPADA

Título Original: King Arthur: Legend Of The Sword

Produção: EUA, Austrália, Reino Unido, 2017

Direção: Guy Ritchie

Elenco: Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana, Aidan Gillen.

Arthur (Charlie Hunnam) é um jovem das ruas que controla os becos de Londonium e desconhece sua predestinação até o momento em que entra em contato pela primeira vez com a Excalibur. Desafiado pela espada, ele precisa tomar difíceis decisões, enfrentar seus demônios e aprender a dominar o poder que possui para conseguir, enfim, unir seu povo e partir para a luta contra o tirano Vortigern, que destruiu sua família.

- QUINTA, 26/03

Globo, 15h00

UM AMOR VERDADEIRO

Título Original: My Boyfriends' Dogs

Produção: EUA, 2015

Direção: Terry Ingram,

Elenco: Erika Christensen, Joyce DeWitt, Michael Kopsa, Teryl Rothery, Emily Holmes, Jesse Hutch.

Durante uma tarde chuvosa, Bailey (Erika Christensen) está vestida de noiva, rodeada por três cachorros e pedindo para entrar em um restaurante que acabou de fechar. Os donos do estabelecimento, Louie (Michael Kopsa) e Nikki (Joyce DeWitt), ficam surpresos, e ela conta como chegou ali. Na procura do homem certo, ela nunca teve sorte no amor, mas acabou herdando os cachorros dos seus últimos namorados. Louie e Nikki ajudam Bailey a entender sua vida amorosa e a perceber que o que ela procura está diante dela.

- SEXTA, 27/03

SBT, 23h15

BABÁ FORA DE CONTROLE: MISSÃO BRASIL

Título Original: Babysitting 2

Produção: França, 2015

Direção: Nicolas Benamou e Philippe Lacheau

Elenco: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat, Tarek Boudali, Christian Clavier, Julien Arruti.

Namorada de Frank (Philippe Lacheau), Sonya (Alice David) deseja apresentá-lo ao seu pai, Jean-Pierre, diretor de um hotel ecológico no Brasil. Os dois e um grupo de amigos viajam ao local para tirar férias. Certa manhã, Frank e os amigos decidem fazer uma excursão na floresta amazônica e Jean-Pierre confia a eles sua mãe rabugenta, Yolande (Valériane de Villeneuve). No dia seguinte, todos estão desaparecidos. Sonya e Jean-Pierre encontram uma câmera, em que está registrada tudo o que aconteceu com eles.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.