Destaques da programação (de 14 a 20 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 14/03

Globo, 00h25 (domingo)

DESPEDIDA EM GRANDE ESTILO

Título Original: Going In Style

Produção: EUA, 2017

Direção: Zach Braff

Elenco: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann-Margret, Joey King, Matt Dillon.

Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) e Albert (Alan Arkin) são amigos há décadas. Eles levam uma vida pacata, mas sofrem com problemas financeiros. Quando Willie testemunha o assalto milionário a um banco, decide chamar Joe e Albert para elaborarem o seu próprio assalto. É a vez de os idosos se rebelarem contra a exploração dos bancos.

- DOMINGO, 15/03

Globo, 14h14

OS FAROFEIROS

Produção: Brasil, 2018

Direção: Roberto Santucci

Elenco: Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio, Danielle Winits, Charles Paraventi, Aline Riscado.

Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

- SEGUNDA, 16/03

Globo, 22h54

O EXTERMINADOR DO FUTURO: GÊNESIS

Título Original: Terminator Genisys

Produção: EUA, 2015

Direção: Alan Taylor

Elenco: Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke, Jai Courtney, Lee Byung-Hun, Matt Smith (XI).

Em 2029, a resistência humana contra as máquinas é comandada por John Connor (Jason Clarke). Ao saber que a Skynet enviou um exterminador ao passado com o objetivo de matar sua mãe, Sarah Connor (Emilia Clarke), antes de seu nascimento, John envia o sargento Kyle Reese (Jai Courtney) de volta ao ano de 1984 com a intenção de garantir a segurança dela. Entretanto, ao chegar, Reese é surpreendido pelo fato de que Sarah tem como protetor outro exterminador T-800 (Arnold Schwarzenegger), enviado para protegê-la quando ainda era criança.

- TERÇA, 17/03

Globo, 15h13

CAMINHOS DO CORAÇÃO

Título Original: Pad na jou hart

Produção: África do Sul, 2014

Direção: Jaco Smit

Elenco: Ivan Botha, DonnaLee Roberts, Marius Weyers, David James (XLII).

Após a morte de seu pai, o garanhão Basson (Ivan Botha) tem cinco dias para cumprir uma série de tarefas deixadas pelo falecido e chegar a tempo para o funeral. Mas, no meio da estrada, ele conhece Amory (DonnaLee Roberts), uma jovem de espírito livre.

- QUARTA, 18/03

Band, 22h45

ENCALHADOS

Título Original: Laggies

Produção: EUA, 2014

Direção: Lynn Shelton

Elenco: Keira Knightley, Chloë Grace Moretz, Sam Rockwell, Mark Webber, Ellie Kemper, Jeff Garlin.

Quando uma jovem mulher irresponsável e imatura (Keira Knightley) recebe um pedido de casamento de seu namorado, ela entra em crise. A primeira ideia é fingir que precisa fazer um retiro em busca de autoconhecimento profissional, mas de fato ela se esconde na casa da sua nova melhor amiga, a adolescente Annika (Chloe Grace Moretz).

- QUINTA, 19/03

Globo, 15h10

UM NAMORADO PARA MINHA MULHER

Produção: Brasil, 2016

Direção: Julia Rezende

Elenco: Ingrid Guimarães, Caco Ciocler, Domingos Montagner, Miá Mello, Paulo Vilhena, Marcos Veras.

Chico (Caco Ciocler) está cansado do seu relacionamento e das reclamações da esposa, Nena (Ingrid Guimarães). Após 15 anos vivendo juntos, Chico não tem coragem de pedir divórcio. Ele decide seguir o conselho dos amigos e contrata um amante para sua esposa, o sedutor Corvo (Domingos Montagner), na esperança de que ela se envolva com ele e acabe com o casamento.

- SEXTA, 20/03

Globo, 15h14

LOUCAS POR AMOR, VICIADAS EM DINHEIRO

Título Original: Mad Money

Produção: EUA, 2008

Direção: Callie Khouri

Elenco: Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes, Ted Danson, Stephen Root, Adam Rothenberg.

Bridget Cardigan (Diane Keaton) é uma dona de casa dedicada que é surpreendida ao saber que pode perder sua casa e seu confortável estilo de vida quando seu marido, Don (Ted Danson), é rebaixado de posto em seu trabalho. Tentando evitar que isto aconteça, ela consegue um trabalho como zeladora no Federal Reserve Bank. Lá Bridget rapidamente se torna amiga de Nina Brewster (Queen Latifah), mãe solteira que tem dois filhos para criar, e Jackie Truman (Katie Holmes), uma jovem que nada tem a perder. Cansadas de serem sempre subestimadas, Bridget, Nina e Jackie decidem unir esforços para um plano ambicioso: assaltar o banco.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.