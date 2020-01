'Democracia em Vertigem' enfrentará filmes sobre desemprego e guerra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não será fácil a disputa para o documentário "Democracia em Vertigem" no Oscar. Os outros quatro concorrentes da produção brasileira da Netflix despontam como filmes cravados já de premiações em festivais ao redor do mundo e elogios da crítica nos Estados Unidos e na Europa.A repercussão de "American Factory" nos Estados Unidos ganhou terreno com o registro das atividades de americanos em uma fábrica de vidros para automóveis em Ohio. É um forte candidato.A empresa foi criada sob a administração de chineses. O que se mostra é o contraste da cultura americana com a disciplina militarizada de trabalho da China.Também da Netflix, o documentário coloca o espectador diante dos índices de desemprego que disparam com a crise de 2008. Foi bem avaliado por diversas publicações mesmo na Europa -o jornal "The Guardian" classificou o filme com quatro de cinco estrelas."American Factory" ganhou dois Critic Choice e também foi citado em lista de melhores filmes do ano pelo jornal The New York Times."Honeyland", produzido na Macedônia do Norte, estreou em Sundance, onde ganhou três prêmios, incluindo o de melhor documentário internacional, e também está na lista de melhores filmes do ano passado do jornal The New York Times.Por fim, há dois trabalhos fortes por suas proposições temáticas relacionadas à guerra na Siria. "The Cave" é um deles. Faz o retrato do trabalho de uma médica em situações bastante adversas em Ghouta, cidade que por sofreu por anos com o ataque de bombas durante a guerra da Síria.É um olhar sobre a precariedade com que pacientes civis, muitos deles ainda crianças, são atendidos em uma rede de túneis subterrâneos. Ganhou o prêmio de júri popular no festival de Toronto."For Sama" também nos leva a guerra na Síria, com a a história da Waad al-Kateab, que filmou durante cinco anos sua vida na cidade de Aleppo, após a tomada por rebeldes.Foi um documentário com carreira premiada principalmente na Europa, tendo conquistado quatro indicações no The British Academy of Film and Television Arts, que divulgará os vencedores em fevereiro.