Demi Lovato e Austin Wilson terminam namoro pouco mais de um mês após assumirem a relação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demi Lovato, 27, está solteira novamente. A cantora, que havia assumido o namoro com o modelo Austin Wilson, 25, há pouco mais de um mês, usou o Twitter para anunciar o fim da relação. Além de confirmar o término enquanto conversava com seus seguidores, ela pediu aos fãs que não perseguissem seu agora ex-namorado."Por favor não vão atrás dele. Ele é um cara bom. Muito melhor do que as pessoas enxergam do lado de fora, apenas por ele ter diversas tatuagens. Términos são difíceis para ambas as partes envolvidas. Apenas sejam legais e façam orações", disse a artista.Segundo a revista People, uma fonte ligada a Lovato informou que a cantora está focada em si mesma e em seu trabalho neste momento. E que está concentrada também em seu relacionamento com Deus. "Ela está animada com o que o próximo capítulo em 2020 trará", falou à publicação.A foto usada por ambos para assumir a relação no início de novembro --na qual o modelo abraçava a cantora por trás enquanto lhe dava um beijo na bochecha --foi excluída do Instagram de ambos. De acordo com o que uma pessoa próxima a Lovato falou à época, o casal era amigo há algum tempo e estava gostando da ideia de se conhecer melhor.