Débora Olivieri diz que seu personagem em 'Novo Mundo' foi o mais marcante da sua carreira na TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pandemia do novo coronavírus obrigou a Globo a remanejar sua programação de novelas, e "Salve-se Quem Puder" entrou em pausa neste sábado (28), tendo seu espaço tomado por uma reprise especial de "Totalmente Demais" por tempo indeterminado.

Mesmo em quarentena, alguns atores do elenco da novela que deixa de ir ao ar continuarão a ser vistos na TV. É o caso de Débora Olivieri, 62, que vive Graziela em "Salve-se Quem Puder", e a partir desta segunda-feira (30) volta como Carlota Joaquina em "Novo Mundo", novela de 2017 que também será reprisada, na faixa das 18h.

"Para mim é o personagem mais marcante e o que eu mais gostei de interpretar de todos os que eu já interpretei na televisão. Tirando que o texto é primoroso, uma aula de história, direção de arte e atores esplendorosos", diz a atriz, que descreve Carlota como uma personagem "icônica", e revela que adorou poder interpretar em espanhol. "No meio de tempos de angústia, pelo menos teremos uma novela como essa que, para mim, não tem outra igual".

Além da novela, Olivieri vai interpretar o monólogo "Rosa", de Martin Sherman, via live em seu perfil no Instagram na próxima quinta (2), às 19h. A ação se dá em meio à pandemia, que tem feito com que artistas do mundo todo recorressem às redes sociais para continuar levando arte e cultura às pessoas que estão em isolamento social, seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde).

'NOVO MUNDO'

A nova novela "Nos Tempos do Imperador", com Selton Mello, ainda não tem data de estreia, mas a Globo aproveita a oportunidade para exibir uma versão especial de "Novo Mundo" e, assim, criar uma ponte natural para o novo folhetim, que abordará o Segundo Reinado. Ambas as tramas foram escritas por Thereza Falcão e Alessandro Marson.

Em "Novo Mundo", Caio Castro, Chay Suede, Isabelle Drummon e Letícia Colin são os protagonistas de uma aventura romântica ambientada no Brasil colonial, que chegou a terminar, em 2017, com média de 22 pontos de audiência em São Paulo -na época, 1 ponto do Ibope equivalia a 71.855 domicílios.

"O público vai amar. Vai começar com 'Novo Mundo' e terminar em 'Nos Tempos do Imperador'. Acho legal essa sequência, essa aula de história", diz Débora Olivieri. "[Com a novela] Eu aprendi a como não ser com os outros. A Carlota era egoísta, histérica, uma personagem asquerosa, mas, ao mesmo tempo, maravilhosa", brinca.

A atriz ainda diz que o papel na novela de época a fez rever sua carreira de atriz e acreditar que poderia interpretar uma figura dramática. "Depois da Carlota, o meu nome entrou num outro nicho. Porque não foi fácil fazer. É uma personagem que eu tinha que fazer de verdade, não podia fazer estereotipado".

Ela lembra com carinho o fato de ter gravado por muitas semanas dentro do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que foi incendiado em setembro de 2018, e em especial da cena em que sua personagem é pega em flagrante com Piatã (Rodrigo Simas) por Leopoldina (Leticia Colin). Além disso, sua parceria de cena com Leo Jaime, que interpretou o marido de sua personagem, D. João VI.

