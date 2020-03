De Sabrina Sato a Xuxa, famosos prestam homenagem à Hebe Camargo

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, mas para a televisão a data também é importante por outro motivo: em 8 de março de 1929, nascia Hebe Camargo. Neste domingo, a apresentadora estaria completando 91 anos.

Oito anos após sua morte, Hebe é lembrada no dia de seu aniversário por amigos famosos, que prestaram homenagem à rainha da TV. Sabrina Sato, que estreia neste domingo seu novo programa na Record, o Domingo Show, usou seu Instagram para relembrar Hebe.

"Chegou o grande dia. Dia de recordar e homenagear Hebe, inspiração maior. [...] E é o seu dia, mulher brasileira que trabalha e batalha por igualdade, reconhecimento e pelo direito de ocupar seu espaço na sociedade. E foi pra homenagear todas essas mulheres que escolhemos este dia Internacional da Mulher para marcar o meu retorno", escreveu na publicação, junto de uma foto com Hebe.

Xuxa, que após mais de uma década voltou às tardes de domingo, também usou a rede social para homenagear Hebe. Nas fotos, relembrou da presença de Hebe na atração dominical Xuxa (1993).

"Mais uma vez eu estreio no seu níver... de alguma maneira eu recebo isso como uma bênção sua. Este seu carinho diz tudo que eu queria dizer... obrigada, te amo, você é linda... COMO TE ADMIRO. Parabéns nossa Hebe, minha Hebe!", diz a mensagem.

O retorno de Xuxa será com a estreia da segunda temporada do programa musical The Four Brasil, exibido no ano passado durante a semana. Até então, as quartas-feiras à noite eram os dias dela na emissora.

Essa reformulação, tanto com Xuxa, quanto com Sabrina Sato, acontece em decorrência de uma reestruturação da grade da Record aos domingos. Uma das novidades é a exibição do Hoje em Dia pela manhã, seguido pelo Domingo Show, de Sato. A atração de Xuxa vai suceder a de Rodrigo Faro, a partir das 18h.

O Teleton também homenageou a rainha da TV brasileira, que era madrinha do projeto. "Neste Dia Internacional da Mulher, não podemos deixar de falar dessa gracinha que mudou a vida da AACD.

Foi ela que apresentou minha casa ao Silvio Santos e se tornou madrinha do Teleton, que desde 1998 ajuda tanto essa causa tão importante! Saudades, dinda!", escreveu o perfil oficial do projeto no Instagram.

Mara Maravilha parabenizou as mulheres pelo seu dia e aproveitou para recordar Hebe Camargo. "Mulheres incríveis, sensíveis porém fortes guerreiras, e a nossa saudosa Hebe nos representa, história viva, respeito, admiração e muita saudade, viva nós mulheres maravilhosas... pisciana assim como eu, viva HEBE CAMARGO!!!", disse.

Quem também publicou uma foto de selinho com a apresentadora foi o cantor Paulo Ricardo. Além da homenagem para o dia das mulheres, o artista relembrou que já participou muitas vezes de seu programa. "Não por acaso, hoje é aniversário da nossa saudosa rainha da televisão Hebe Camargo, com quem tive o privilégio de dividir o sofá muitas vezes, e que faz muita falta, Deus abençoe", escreveu em sua rede social.