De repouso após cirurgia, Léo Santana planeja fazer churrasco e beber cerveja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma agenda cheia de shows no Carnaval, Léo Santana, 31, foi submetido nesta terça-feira (3) a uma cirurgia no tornozelo direito. O cantor rompeu os quatro ligamentos do tornozelo em janeiro de 2019 e vinha fazendo sessões de fisioterapia.

Nos últimos meses, porém, a dor aumentou e a operação foi necessária. Depois da cirurgia, Santana publicou no Instagram uma foto e escreveu na legenda: "Só para tranquilizar e agradecer a todos vocês pelas mensagens de carinho. A cirurgia foi um sucesso."

Em entrevista ao site F5, o músico já tinha contado que iria dedicar o mês de março para a sua recuperação, com fisioterapia intensa e repouso. "Não dava mais para adiar", contou ele.

Léo Santana disse que vai aproveitar esse período de repouso forçado para relaxar, beber uma cervejinha e comer churrasco. "É meu tempo de férias", afirmou o músico, que vai passar todo o período de recuperação em casa no Brasil.

Apesar disso, ele contou que vai tentar acelerar o processo de recuperação para voltar antes do programado -inicialmente, o músico retorna com a agenda de shows em abril. "Vou tentar voltar antes porque não sei como será esse negócio de tédio em casa. Sou muito agoniado e hiperativo."

O cantor baiano disse ainda que vai usar esse período para compor novas músicas e acompanhar o lançamento da segunda parte do DVD "Levada do Gigante", gravado em São Paulo no ano passado.

"São oito canções que serão lançadas enquanto me recupero. Se não tivesse lançando nenhum projeto, eu estaria mais preocupado. Quem bom que já tenho canção gravada para lançar."