Brasil acorda da hipnose do falso mito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alice Wegmann, 24, é uma das famosas que está em casa de quarentena por conta do surto do novo coronavírus. Nesta noite de quarta-feira (18), a atriz compartilhou uma foto em sua rede social usando máscara de proteção facial e também, panelas.

Em sua casa, Wegmann participou do protesto de panelaço contra o governo de Jair Bolsonaro, que aconteceu em diversas capitais do país. "Me sinto pronta", escreveu a atriz, que também completou com a hashtag #ForaBolsonaro. (sic)

Essa não é a primeira vez que a atriz manifesta sua insatisfação com a política. À reportagem, atriz já disse que procura ser muito transparente e verdadeira nas redes sociais e não se priva de nenhum assunto com medo do que os outros possam pensar. Nas eleições presidenciais de 2018, a atriz declarou seu voto em Fernando Haddad (PT), opositor ao atual presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Wegmann também contou que quando um seguidor a incomoda muito com frases agressivas, ela bloqueia. Mas, em geral, procura conversar. "Se a gente pode dialogar com as pessoas, melhor."

Seu último papel nas telinhas da Globo foi a vilã Dalila, de "Órfãos da Terra", em 2019.

QUARENTENA

Em meio à pandemia de coronavírus, artistas tem usado sua influência e se manifestado para que as pessoas fiquem em suas casas e seguiam os procedimentos que ajudam a evitar o contágio.

Anitta, 26, decidiu compartilhar com os seguidores do Instagram suas aulas online de francês, de culinária, de dança e outras que terá durante a crise do coronavírus. Na noite desta quarta, a artista convidou sua professora e bailarina, Arielle Macedo, para ensinar a coreografia da música "Rave de Favela".

Em casa e grávida, Giovanna Ewbank também disse que "a situação é muito séria" e lembrou seus seguidores da importância de lavar as mãos, evitar contato físico e estar atento às orientações das autoridades de saúde, evitando sair de casa.

Já Bruna Marquezine gosta de compartilhar conteúdos sobre o BBB 20.