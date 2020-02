De Anitta a Cláudia Leitte, veja fantasias de famosos para o Carnaval 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval 2020 começou e, como em todos os anos, os famosos apresentam ideias criativas de fantasias ao público. Anitta, um dos figurinos mais aguardados, já mostrou aos fãs o look usado na sua primeira apresentação deste ano. A cantora resolveu militar a favor do meio ambiente e dos animais e se vestiu de abelha.Anitta se apresentou com a roupa na segunda noite do Carnaval de Salvador. O look preto e amarelo tinha antenas, óculos e asinhas, além de 15 mil cristais Swarovski. "As abelhas que polinizam nossa flora", disse a funkeira. "Sem elas, não existiria a vida."Já Cláudia Leitte, também na capital baiana, fez uma homenagem à guarda municipal no primeiro dia e, no segundo, desceu dos céus vestida de Madonna. Ela foi içada por um guindaste para subir no trio elétrico e fez coreografias no ar. Ao final, foi ovacionada pelo público.Preta Gil usou fantasia de Sol, feita pela estilista Michelly X, com vestidinho curto de fitas e decote em tule nude. O look é para desfilar com seu Bloco da Preta, em Salvador.Já Gaby Amarantos escolheu fantasia enigmática para cantar no Falo da Madrugada neste sábado (22), em Recife. A roupa, feita por Walério Araújo, conta com maiô vermelho e luvas rosas, que combinam com outros dois braços que seguram cabeças de bonecas. A cantora usa, ainda, uma coroa de olhos na cabeça.