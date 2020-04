Dany Bananinha dá à luz sua primeira filha

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dany Bananinha, 43, compartilhou nesta quinta-feira (2) fotos da filha recém-nascida, Lara, fruto do relacionamento com o fisioterapeuta Pedro Koellreutter.

"30.03.2020. Lara chegou. Meu Deus, eu te agradeço, por toda minha vida eu vou agradecer por esta maravilha, e diariamente me esforçarei por honrar o privilégio que é ter uma filha", comemorou a apresentadora, que deu à luz a sua primeira filha.

Nas imagens, ela mostra seu primeiro contato com a filha. "No dia que saí da barriga da minha mãe, eu, bem ariana, já fiz pose pro meu pai [risos]. Hoje acordei tomando agulhada, fiquei bicuda igual minha mãe, mas me comportei bem [risos]. Diário de Lara", brincou Dany na legenda das fotos, publicadas em seu perfil no Instagram.

Koellreutter também deixou comentários nas fotos: "Linda do papai! Muito amor! Amo você".

Dany anunciou a gravidez em outubro de 2019 através das redes sociais. "Não planejei, não desconfiei, e pela idade a chance era menor também... Mas Deus é quem sabe a nossa hora. Um filho(a) não planejado é um presente inesperado e muito especial. Que venha com saúde e se possível com a minha genética, né?!", afirmou ela. O chá de bebê de Lara aconteceu no dia 16 de março.