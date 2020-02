Danton Mello, Duda Beat e Nicole Bahls beijam muito no Carnaval; veja mais famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a muita alegria e dança, não poderiam faltar alguns beijinhos. E assim está sendo o Carnaval deste ano, com muitos famosos mostrando que não têm vergonha de demonstrar alguns chamegos na frente dos holofotes e dos fotógrafos.Nesta terça-feira (25), foi o ator Danton Mello que apareceu beijando a mulher, a empresária Sheila Ramos, no trio da Ivete Sangalo, no Circuito Campo, em Salvador. Eles se juntam a uma série de famosos beijoqueiros desse Carnaval, como Marina Ruy Barbosa, Murilo Rosa e Nanda Costa.Também se apresentarão em Salvador nesta terça Claudia Leitte, Léo Santana, Bell Marques e Daniela Mercury. A festa continua também com os bloquinho de rua em São Paulo e no Rio. Na capital paulista, um dos principais destaques do dia é o bloco da Pabllo Vittar.