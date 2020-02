Danilo Gentili é criticado após fazer comentário ofensivo sobre Marquezine

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Danilo Gentili, 40, fez um comentário sobre a atriz Bruna Marquezine, 24, em sua conta no Twitter neste domingo (23) que gerou uma repercussão negativa e muitas críticas pelos internautas.Gentili compartilhou uma imagem da atriz durante o Carnaval deste ano e colocou a seguinte legenda: "Parece que ela trocou um craque pelo outro". Usuários da rede social entenderam a frase como uma referência ao uso da droga (crack) e a magreza da atriz."Comentário pesado, inoportuno, e pior, tem mulheres rindo", escreveu uma internauta em resposta ao tuíte do humorista. "Eu espero que a @BruMarquezine lhe meta um processo para tirar até suas calças", disparou outro."O problema é você nunca usar as chances que tem para repensar nas suas atitudes. Existe humor sem ofensa, mas você ainda não conhece e parece não se interessar", escreveu uma internauta para Gentili.Procurado pela reportagem, Danilo Gentili não deu uma resposta sobre a polêmica. Já a atriz Bruna Marquezine chegou ao comentar sobre os julgamentos referentes ao seu corpo, mas não em específico a declaração do humorista.Nas redes sociais, Marquezine respondeu de forma irônica a quem xinga. "Só vou postar foto agora segurando meu exame de sangue para ver se param de se 'preocupar' tanto assim com a minha saúde", publicou.Essa não foi a primeira vez que a atriz recebeu críticas e comentários maldosos sobre a sua aparência. No primeiro dia do ano, a atriz já era alvo de vários comentários de internautas após postar fotos de seu Réveillon, em Trancoso, no litoral baiano, nas redes sociais. As críticas vieram por conta do seu corpo."Gente, vocês têm noção que dá pra ver o pulmão dela? Anorexia é uma doença e mata!", afirmava um dos fãs. "Melhor comer um pouco, está magrinha demais, filha!", sugeriu outro. "Essa magreza extrema é tão preocupante quanto a obesidade! Todos sabem que essa foto dela se assemelha à de meninas com anorexia", disse mais um.Marquezine, no entanto, não deixou barato e rebateu as críticas retuitando uma publicação que chamava os comentários de "absurdamente irresponsáveis".