Daniel é acusado de assédio após tocar corpo de Gizelly no BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniel acaba de entrar para a lista de brothers acusados de assediar uma mulher na casa do Big Brother Brasil 20. O participante chamou a atenção de internautas na madrugada desta terça-feira (25), após se aproximar de Gizelly e tocar em seu corpo.Nas imagens divulgadas, a advogada está deitada na área externa da casa, junto aos demais colegas de confinamento, e Daniel chega junto dela e coloca uma das mãos na coxa da sister. Gizelly parece se incomodar com o ato e encontra uma forma de afastar a mão do brother.Em outro momento, na mesma ocasião, ele abraça as pernas da sister e chega a tocar seu bumbum.As atitudes foram julgadas como invasivas pelos internautas, e alguns chegaram a pedir a expulsão do brother. A hashtag #DanielExpulso acabou sendo uma das mais usadas acerca do programa durante o dia.Essa é a terceira acusação de assédio dentro da casa do BBB20. A primeira foi acerca de Petrix, segundo eliminado da casa, que foi acusado por internautas de pegar nos seios de Boca Rosa durante a primeira festa do reality, e de roçar sua genitália em Flayslane. Além dele, Pyong foi acusado de apalpar Flayslane e tentar beijar Marcela à força.