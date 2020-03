Daniel Dae Kim, de 'Lost' e 'Havai 5.0', é diagnosticado com coronavírus

O dia de amanhã com o Covid -19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator sul-coreano Daniel Dae Kim, 51, conhecido das séries como "Lost" e "Havaí 5.0", tem coronavírus. A revelação foi feita por ele mesmo em vídeo publicado nas redes sociais.

"Eu queria que vocês soubessem que ontem testei positivo para COVID-19, a doença causada pelo coronavírus", contou.

Daniel Dae Kim atualmente está com a família no Havaí. As gravações de uma série que ele faria foram canceladas.

"É importante que vocês saibam que eu estava assintomático durante todo esse tempo", disse. O ator diz sentir apenas dores de garganta.

Agora ele segue em quarentena para não passar o vírus para outras pessoas. Ele tem vivido sozinho dentro de um dos cômodos da própria casa, longe dos filhos.