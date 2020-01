'Curti muito a vida de solteiro', diz Thiago Martins, que interpreta Ryan em 'Amor de Mãe'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thiago Martins, 31, não se acha tão parecido com o personagem Ryan, o jovem músico romântico que ele interpreta na novela "Amor de Mãe" (Globo). Pelo contrário, o ator afirma que foi muito "mulherengo" quando era mais jovem."Curti muito a vida quando estava solteiro. Fora de um relacionamento, de um namoro, eu aprontava mesmo", disse ele em entrevista ao canal Na Real com Bruno De Simone, no YouTube. Em seguida, afirmou que já participou de "surubas a três, quatro... sete [mulheres]". Ainda revelou que o local mais inusitado em que já fez sexo foi na ponte Rio-Niterói, em uma madrugada.Martins contou também que aceitaria se envolver com diversas famosas. Na lista estão Ivete Sangalo, Iza, Anitta, Paolla Oliveira, Ludmilla e Juliana Paes, caso fossem solteiras. "São mulheres lindíssimas e determinadas do tipo que eu gosto. Pegaria geral".Ele lembrou de uma vez em que perdeu a chance de conhecer a cantora Rihanna, que o convidou para seu show após ter assistido a um filme dele, afirmando que queria conhecê-lo, segundo uma amiga do ator. No entanto, ele acabou não indo ao encontro da cantora por conta da fila para o "meet and greet".Durante a entrevista, Thiago Martins relembrou um episódio em que foi acusado de assédio, afirmando que respeita as mulheres. "Depois de Deus, a minha mãe é a mulher mais importante para mim [...] Jamais tocaria em uma mulher sem o consentimento dela".Na época do ocorrido, ele foi às redes sociais e publicou um vídeo em seu Instagram se desculpando. "Eu nunca tive a intenção de faltar com respeito à qualquer profissional. Eu já liguei para a Flávia [segurança], já pedi desculpas para ela e ficou tudo bem, então esse assunto a gente já encerrou. Estou aqui para pedir desculpas para pedir desculpas como homem e como filho à quem eu fiz mal", disse.Quanto às críticas, Martins disse aceitá-las como um alerta, para que se mantenha mais atento aos seus atos. "Entendo que a atitude pode ter sido mal interpretada e que alguns acreditem que ultrapassei limites. Por isso, faço questão de esclarecer que jamais tive a intenção de causar constrangimento e muito menos ofender."No ar na novela das 21h da Globo, o ator afirma que ainda tem o desejo de viver um personagem gay. "Queria muito. Pedi esses dias para uma autora amiga minha. Mas não quero ser gay contido, não. Quero ser gay mesmo. Quero ser gay espalhafatoso. Quero ser quase um travesti. Quero rímel, maquiagem, dar muita pinta", disse. "Quero muito fazer esse gay engraçado, porque a maioria dos meus amigos gays são muito engraçados".