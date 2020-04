Crivella exonera 11 pessoas da Secretaria de Cultura em meio ao coronavírus

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A gestão de Marcelo Crivella (Republicanos) na Prefeitura do Rio de Janeiro exonerou 11 pessoas ligadas à Secretaria de Cultura.

As mudanças foram divulgadas no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (6). Além das exonerações, foram feitas também 12 nomeações relacionadas à pasta.

Uma delas é a de David Lima Santos, que foi o nomeado para a Coordenaria de Economia Criativa e da Juventude. Já Anna Paula Cláudio da Silva aparece como a escolhida para o cargo de gerente de documentação e pesquisa da Coordenação de Igualdade Racial.

Patricia de Castro, por sua vez, assumiu a comissão de gerente do Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica e da Coordenadoria de Equipamentos Culturais.

Também ocorreram trocas em cargos de assistentes e gerentes de órgãos vinculados à secretaria.