Cristiano, da dupla com Zé Neto, comemora o nascimento do segundo filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cristiano, da dupla Zé Neto, é papai pela segunda vez. A mulher do cantor, a influenciadora Paula Vaccari, deu à luz ao pequeno Cristiano (nome artístico do pai) na noite desta quinta-feira (27), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo."Aos fãs, amigos e família, muito obrigado pelas orações e boas energias! Meu filho já chegou, cheio de saúde, lindo e já nos trouxe muita alegria", afirmou o sertanejo.Cristiano e Paula estão casados no civil desde 2016 e, depois de um pedido de casamento do noivo, resolveram oficializar a união também no religioso, no início de 2019.O casal já é pai de Pietra, dois anos. A menina foi a dama de honra e entrou na igreja ao som da música Mulher Maravilha, um dos sucessos da dupla sertaneja. Um dos casais de padrinhos foi o parceiro musical Zé Neto e sua mulher, Natalia Toscano.