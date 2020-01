Confira a programação gratuita dos 466 anos de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - REGIÃO CENTRALGrande Cortejo ModernistaEspetáculo itinerário com música, teatro, circo e dança terá dez horas de duração e vai promover uma verdadeira viagem pela história do modernismoDestaques13h - Pateo do Collegio - Início do cortejo com Elba Ramalho15h - Praça do Patriarca - Balé da Cidade apresenta coreografias inspiradas nas obras de Tarsila do Amaral15h30 - Na sacada do edifício Sampaio Moreira, os Demônios da Garoa apresentam clássicos do samba paulistano16h30 - O maestro João Carlos Martins rege a Orquestra Sinfônica Municipal no Theatro Municipal18h - Zezé Motta fala da memória negra no largo do Paissandu19h - Skank na Galeria do Rock20h - Show de Ney Matogrosso na esquina das avenidas Ipiranga e São João21h - Na avenida Ipiranga, o Bloco Baixo Augusta anuncia o Carnaval de Rua de São PauloPROGRAMAÇÃO NOS BAIRROSZona lesteCasa de Cultura Itaim PaulistaRua Monte Camberela, 49020h30 - DelonPalco Praça BrasilAv. Nagib Farah Maluf, s/nº - Itaquera18h - Caminho Suave20h - EmicidaCentro Cultural de Cidade TiradentesR. Inácio Monteiro, altura do nº 6.900 - Cidade Tiradentes19h - Linn da Quebrada21h - Dudu NobreZONA NORTEPalco Freguesia do ÓR. Simão Velho - Vila Albertina19h - Falamansa21h30 - ArrastapéCentro Cultural da JuventudeAv. Deputado Emílio Carlos, 3.641 - Vila Nova Cachoeirinha20h - Kamau21h - RashidPalco BrasilândiaAv. Humberto Gomes Maia, s/nº16h - Funk Como Le Gusta e Thaíde20h - Negra LiZONA SULCasa de Cultura M'Boi MirimAv. Inácio Dias da Silva, s/nº - M'Boi Mirim20h - Rodriguinho21h - Art PopularCentro Cultural do GrajaúR. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Capela do Socorro17h30 - MC Lab19h30 - MC ThaPalco ParaisópolisCampinho Palmeirinhas - Vila AndradeDas 10h às 15h - atividades culturais e de lazer para crianças21h - Nego do BorelPalco Heliópolisrua Coronel Souza Castro Lima, 19821h - MC KekelCasa da Cultura de Santo AmaroPça. Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434, Santo Amaro20h - Os Originais do SambaZONA OESTECentro Cultural Tendal da LapaR. Guaicurus,1.100 - Água Branca19h - Marcelo JeneciCasa de Cultura do ButantãAv. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri16h - Sandália de Prata18h - Paula LimaOutros destaquesBolosMercado Municipal PaulistanoRua da Cantareira, 306 - centroBolo com cerca de 15 metros quadrados, no formato do mapa da cidade, será cortado e distribuído gratuitamente às 11h aos visitantesBixigaRua Rui Barbosa - Bela VistaProgramação conta com apresentação de músicos do bairro. O parabéns, o corte e a distribuição do bolo estão marcados para as 12hMemorial da América LatinaAv. Auro Soares de Moura Andrade, 664 - Barra FundaFestival do Pastel, da Paella e do AçaíDias 25 e 26, das 11h às 21hA entrada é gratuita e os pastéis e o açaí custam a partir de R$ 7. A paella, de R$ 30 a R$ 45Festival de GrafiteMuseu do IpirangaAvenida Nazaré (entre as ruas dos Patriotas e a Conde Vicente de Azevedo)Das 10h às 19hAção com 35 grafiteiros vai mudar a cara de 219 metros de tapumes que protegem a fachada do museu, que está em obrasEstão previstas oficinas para adultos e crianças, food trucks e shows com bandas de rock e DJsDia 26Auditório do Parque Ibirapuera - plateia externaAvenida Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 2Orquestra no Parque - Toca Raul17h - Orquestra Sinfônica Arte Viva, com regência do maestro Amilson Godoy, toca clássicos de Raul Seixas com participações de Frejat e Luiza Possi