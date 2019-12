Confira dez filmes e animações para entrar no clima de Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cansado de rever "Esqueceram de Mim" no Natal? Todos os anos, a indústria produz filmes ambientados ou inspirados nesta data e tem de tudo: filme para rir, para chorar e para refletir, seja ele novidade ou produção antiga.



A reportagem selecionou dez filmes dos anos 1980 até 2019. Confira a lista:



"Klaus" (2019) A animação de Natal da Netflix tem em sua versão dublada as vozes de Rodrigo Santoro, 44, e Daniel Boaventura, 49, como, Jasper e Klaus, respectivamente, e Fernanda Vasconcellos, 35, faz a voz da professora Alva. A história se passa em Smeerensburg, uma ilha gelada acima do Círculo Ártico. É para lá que Jasper, o pior aluno da Academia de Carteiros, é mandado pelo seu pai. O objetivo é dar uma lição no filho mimado, que nasceu em "berço esplêndido", nunca trabalhou e sempre teve tudo que quis. No local, além de enfrentar muitas dificuldades, o jovem vai conhecer o misterioso e sombrio Klaus, um carpinteiro que vive isolado em uma casa cheia de brinquedos feitos à mão.



*



"Deixe a Neve Cair" (2019)



Produzido pela Netflix, o filme é inspirado no livro "Let It Snow", escrito pelos autores Maureen Johnson, John Green e Lauren Myracle. Na obra, cada autor criou uma história diferente sobre adolescentes no mesmo cenário: uma grande nevasca na cidade de Gracetown, Carolina do Norte, durante a temporada do Natal. Em algum momento, a trajetórias desses personagens se conectam.



"Crônicas de Natal" (2018)



O ator Kurt Russel, mais visto em filmes de ação, é o Papai Noel nessa produção da Netflix em que dois irmãos atrapalham o Natal ao danificar o trenó do bom velhinho. Para reparar as suas travessuras Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) terão de fazer uma força-tarefa para ajudar o Papai Noel a correr contra o tempo e entregar os presentes.



"Sem Dormir até o Natal" (2018)



Lizzie (Odette Annable) é uma mulher de negócios que está prestes a se casar, mas tem medo que seus problemas para dormir atrapalhem esse grande acontecimento em sua vida. Quando ela conhece Billy (Dave Annable), um garçom que também sofre de insônia, ela tem sua vida virada de cabeça para baixo ao descobrir que, do lado um do outro, os dois enfim conseguem dormir. Disponível no Telecine Play.



"O Homem que Inventou o Natal" (2017)



Antes de publicar 'Conto de Natal', Charles Dickens (1812-1870) passava por um momento difícil. Suas obras fracassaram e os editores o rejeitaram. O filme percorre o processo criativo que levou o autor a criar a história que o lançou ao sucesso. Disponível no Telecine Play.



"Truco de Natal" (2013)



Alice (Alicia Witt - "Lore", "Two weeks notice") vai passar o Natal com seus futuros sogros para anunciar o seu noivado. No entanto, o namorado dela tem um imprevisto e pede que ela viaje sozinha. Na chegada, ela acaba se encantando pelo irmão de seu namorado. Disponível na Amazon Prime Video.



'Um Natal Brilhante' (2006)



Steve Finch (Matthew Broderick) sempre foi conhecido como o Senhor Natal, mas vê sua reputação ameaçada por Buddy (Danny DeVito), seu novo vizinho. Buddy tem planos de fazer uma decoração natalina tão iluminada que sua casa poderá ser vista do espaço. Mas Steve não gosta nada da ideia e declara uma verdadeira guerra contra ele. Disponível na Amazon Prime Video



"O Amor Não Tira Férias" (2006)



Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet e Jack Black estão nesta comédia romântica em que duas mulheres decidem trocar de casa no Natal, após o término sofrido de seus relacionamentos.



"Simplesmente Amor" (2003)



Filme com elenco estrelado formado por Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Keira Knightley, Rodrigo Santoro, entre outros, e que conta nove histórias emocionantes de amor que se entrelaçam e têm como clímax a noite de Natal. Disponível na Netflix.



"Escrito nas Estrelas" (2001)



Num apressado dia de compras no inverno de 1990, Jonathan Trager (John Cusack) conhece Sara Thomas (Kate Beckinsale), e eles sentem uma atração mútua. Apesar do fato de ambos estarem envolvidos em outras relações, Jonathan e Sara passam a noite andando por Manhattan. Quando a noite chega ao fim, os dois são forçados a determinar seu próximo passo. Disponível no Telecine Play.



"O Estranho Mundo de Jack" (1993)



A animação de autoria do cineasta Tim Burton (de "Edward Mãos de Tesoura", 1990, e "Noiva Cadáver", 2005) conta a história de Jack Skellington, o Rei das Abóboras, que se cansa de organizar o Dia das Bruxas todos os anos e deixa a cidade. Por acaso, ele acaba atravessando o portal do Natal, um ambiente colorido e cheio de alegria. Ao retornar para a Cidade do Halloween, ele convence os cidadãos a sequestrarem o Papai Noel e fazerem seu próprio Natal.



"Os Fantasmas Contra-Atacam" (1988)



Quem gostou de ver Bill Murray em filmes como "Os Caça-Fantasmas" (1984) e "Feitiço do Tempo" (1993) vai gostar de "Os Fantasmas Contra-Atacam", longa de 1988. Nele, o ator vive Frank Cross, um diretor de uma rede de televisão grosseiro que só pensa na audiência. Mas o castigo virá encontrá-lo. Esse é o aviso que Lew Hayward (John Forsythe), um falecido amigo, dá a ele. Ele conta que Frank será visitado por três fantasmas: o do Natal Passado, o do Presente e do Futuro. Disponível na Amazon Prime Video.