Confira como foi o Réveillon dos famosos: Neymar fez festa, Anitta cantou e Fiuk com novo affair

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os famosos se despediram de 2019 e entraram em 2020 em grande estilo. Teve gente que passou a virada trabalhando, como Ivete Sangalo e Anitta, também houve aqueles que decidiram fazer muita festa e outros que beijaram bastante.



Teve ainda gente que apareceu com novo affair, como foi o caso do cantor Fiuk, em festa badalada no Nordeste. Ainda teve muita agitação em resorts de luxo pelo Brasil e fora dele.



Confira abaixo mais detalhes de como foi a passagem de ano dos famosos. Trancoso, na Bahia, foi o lugar maus escolhido, deixando para traz Fernando de Noronha.



Fiuk: Solteiro desde o término com Isabella Scherer, em setembro de 2019, o cantor foi passar o Ano-Novo ao lado da atriz Gabriela Mustafá, que vive Nanda em "Malhação". Eles estiveram em Jericoacoara (CE).



Anitta: Passou a virada trabalhando. Ela agitou a festa pós-Réveillon no Recife e atraiu uma multidão.



Luísa Sonza e Whindersson Nunes: Passaram a virada nas Ilhas Maurício, na África, em um resort de luxo. As fotos são paradisíacas.



Marina Ruy Barbosa: Trancoso foi a bola da vez dos famosos para a chegada de 2020, e Marina esteve por lá na companhia das amigas e atrizes Luma Costa e Suzana Sandoval.



Bruna Marquezine: Pela primeira vez, Bruna passou um Réveillon apenas com a companhia da irmã mais nova, Luana. As duas estiveram na Bahia.



Juliana Paes: A protagonista da novela "A Dona do Pedaço" esteve em Jericoacoara (CE) com o marido e os filhos para celebrar 2020. Escolheu um look todo branco com uma grande fenda na saia para a chegada do novo ano.



Gio Ewbank e família: O casal escolheu Trancoso, na Bahia, como destino para a chegada do novo ano. Claro que os filhos, Titi e Bless, estavam juntos. Giovanna está grávida.



Neymar e os parças: O jogador alugou uma mansão em Barra Grande (BA) e fez muita festa ao lado de amigos como o jogador Lucas Lima e o surfista Gabriel Medina. Vídeos e imagens da folia, porém, foram vetados.



Cláudia Mauro e Paulo César Grande: Apesar de separados após 25 anos, o casal passou junto e com os filhos, no Rio de Janeiro.



Nicole Bahls: A modelo beijou muito o marido, Marcelo Bimbi, na virada e afastou os rumores de crise no casamento. Ambos passaram o Réveillon em Maceió (AL).



Sabrina Sato e família: Esteve em Itacaré com a filhinha, Zoe, o marido, Duda Nagle e a mãe. Aproveitou para curtir um resort de luxo.



Paulo Gustavo: O ator, que acaba de levar quase duas milhões de pessoas aos cinemas para ver "Minha Mãe É uma Peça 3", escolheu Santa Catarina como destino para receber 2020. A noite da virada dele teve festa com muita música eletrônica em um resort de luxo de Balneário Camboriú. O ator e humorista apareceu na festa com o marido Thales Bretas, além da amiga e modelo Carol Trentini.



Ivete Sangalo: A cantora, como de costume, passou a virada trabalhando e tirando todos do chão, em Salvador (BA). Ela comandou a contagem regressiva na cidade.