Com saudades do Brasil, Gisele Bündchen diz que filhos falam português

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em conversa com os seus seguidores na tarde desta quinta-feira (27), Gisele Bündchen, 39, contou que o que mais sente falta do Brasil é a sua família e a energia do país. "E pão de queijo, chimarrão, mas eu faço pão de queijo e chimarrão aqui também", afirmou.Por meio do Instagram, a modelo brasileira, que mora nos Estados Unidos e é casada há 11 anos com o jogador de futebol americano Tom Brady, respondeu a algumas perguntas de fãs em inglês, português e espanhol -ela também arriscou algumas palavras em francês e alemão.Questionada sobre qual seria o segredo para manter a chama do casamento acesa depois de tantos anos, Bûndchen disse que ela procura manter o diálogo aberto, claro e amoroso com Brady."Às vezes guardamos ressentimento, e isso não nos faz bem. É importante aceitar o que somos, todos cometemos erros. Precisamos ter paciência e compaixão conosco e com os outros. E ajuda ter admiração pela pessoa com quem você está", disse.No meio das perguntas, o jogador também fez a sua: "Você sabe o quanto eu te amo?". Ela deu risada e falou: "Eu tinha que responder esta pergunta, porque foi o meu marido que mandou. Eu não acredito que você está aqui me mandando perguntas", disse ela, em inglês, mas acrescentando em português: "Te amo."Brady é conhecido por deixar declarações de amor em português para a modelo, em fotos publicadas por ela no Instagram.A brasileira falou também sobre a criação dos filhos, Benjamin, 10, e Vivian 7. Segundo ela, os dois falam inglês, espanhol e português. "A Vivi é definitivamente a que melhor fala português. Ela não tem sotaque. O Benny tem sotaque, mas entende tudo o que falamos", contou.Bündchen afirmou ainda que ela e Brady procuram criar um ambiente de respeito e amor na casa, para que os filhos sintam isso. "É importante a energia ao redor das crianças. Damos muitos beijos e abraços e acho que eles veem como nos amamos e nos apoiamos. Não levantamos a voz e não brigamos, resolvemos as coisas."Quando está com raiva, a modelo disse que medita. No passado, ela também descarrega o estresse dando porrada em um saco de pancadas. "Eu fazia kickboxing. Mas agora que eu fiz cirurgia no ombro e estou me recuperando, é meditar mesmo."A modelo disse ainda que ama animais. Na casa da família, ela possui três cachorros resgatados, além de cavalos e galinhas.