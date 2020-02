Com Sabrina Sato e Seu Jorge, camarotes de SP oferecem até maquiagem e banheira do Gugu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem quer curtir o desfile das escolas de samba de São Paulo, que acontecem no Sambódromo do Anhembi nos dias 21, 22 e 23/2, pode optar por um dos camarotes que promovem vista panorâmica e festas open bar e open food no local.Nomes como Sabrina Sato, Seu Jorge, Zeca Pagodinho, Bruninho e Davi comparecem para abrilhantar os eventos, que contam até com uma banheira do Gugu e estações de maquiagem entre as atrações. Os espaços cobram valores que variam de R$ 390 a R$ 1.600. Confira:Bar BrahmaCom Sabrina Sato e grandes nomes da música brasileira, como Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Lulu Santos e Dilsinho, entre os convidados, o camarote localizado no setor J do sambódromo do Anhembi oferece vista privilegiada para os desfiles das escolas de samba. Bufê, open bar de chope Brahma, whisky, gim e vodka , além de outros serviços como espaço de relaxamento e beleza estão inclusos no valor do ingresso, que pode sair por R$ 390 a R$ 1.690 no site totalacesso.com.Café de LaMusiqueA casa de eventos estreia no Carnaval Paulistano trazendo shows e um grande time de DJ's, além de open bar e open food. O espaço proporciona as atrações ao longo de todos os dias de desfile, inclusive no domingo, quando o grupo de acesso ocupa a avenida. As entradas custam entre R$ 400 e R$ 1.500 no site eventbrite.com.br.Camarote 011Em sua primeira edição, o camarote traz Dani Bolina como madrinha e oferece um espaço com dois andares ao lado do recuo da bateria, com capacidade para 1.200 foliões. Uma réplica da banheira do Gugu, com sabonetes a serem pescados, e também um spa fazem parte dos mimos do local, que tem a paredes transparentes. Sete pocket shows de artistas como Thaeme & Thiago, Exalta e Chrigor, além de bufê, open bar de chopp e café da manhã, estão inclusos na experiência. Entradas custam entre R$ 800 e R$ 1.600 em camarote011.com.br.DaGaroaCom o tema "Colors of São Paulo", o espaço promove eventos em todos os dias de desfile. Na sexta-feira de Carnaval, dia 21/2, a festa "Virou Amor" conta com a presença de Bruninho & Davi. Já no sábado, dia 22/2, rola a "Só Felicidade", com Bloco Casa Comigo, Me Viu Mentiu e a DJ Lari Gadotti. Na outra sexta-feira, dia 28/2, um evento com formato inédito traz a Banda Eva e no sábado do dia 29/2, os Inimigos da HP. Além de open bar e open food, o espaço traz estação de maquiagem com produtos da marca italiana Kiko Milano. Ingressos vão de R$ 749,70 a R$ 1.323 em ingresse.com.ItaipaivaTradicional no Rio, o camarote vem pela primeira vez a São Paulo para abrigar até 400 foliões em um espaço exclusivo. Nos três dias de desfile e também no sábado das campeãs, o local recebe apenas celebridades e convidados. A promessa é abrir o evento ao público no próximo ano.