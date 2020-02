Com muita tecnologia, Rosas de Ouro fecha os desfiles do Grupo Especial de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para apresentar o enredo "Tempos Modernos", a Rosas de Ouro, escola da Freguesia do Ó, levou muita tecnologia ao Sambódromo do Anhembi.A Bateria com Identidade, comandada pelo mestre Rafa, teve destaque no desfile da Roseira.Os ritmistas executaram breques e viradas, sem perder o compasso do samba, e empolgaram o público que acompanhava a apresentação na manhã de domingo (23). A escola da zona norte foi a última do Grupo Especial a passar pela avenida.Ao longo da avenida, o público pode acompanhar diversas alegorias com a presença de robôs desenvolvidos exclusivamente para o desfile da agremiação, que possui nove títulos no Carnaval de São Paulo.Uma das curiosidades que a Rosas mostrou foi o registro, em tempo real, do batimento cardíaco de alguns dos componentes da escola da zona norte.