Com famosos, BBB 20 estreia com audiência superior à edição de 2019

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia do Big Brother Brasil 20 registrou crescimento na audiência na noite da última terça-feira (21). O programa aumentou a média da faixa horária nas quatro terças-feiras anteriores, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e superou também os números da estreia do BBB 19 nas duas cidades.O primeiro programa mostrou a chegada dos brothers à casa e a primeira prova de resistência que deu à equipe Pipoca a imunidade. Segundo dados oficiais, o programa marcou 25 pontos de audiência, um aumento de sete pontos na comparação com a faixa das últimas quatro terças-feiras e três pontos a mais do que a estreia do BBB 19.No Rio de Janeiro, o crescimento foi maior ao marcar 28 pontos de audiência. Isso corresponde a um aumento de dez pontos na mesma comparação com a faixa e de três pontos quando comparado à estreia da última edição.Na primeira prova de imunidade do Big Brother Brasil 20, o grupo Pipoca saiu vencedor. Os participantes ficaram mais de nove horas na competição, que aconteceu no jardim da casa.O muro que separa os grupos Camarote (formado por convidados) e Pipoca (participantes que se inscreveram) vai cair nesta quarta (22) na casa do BBB. A informação foi revelada pelo apresentador, Tiago Leifert, durante a estreia do programa.