Cleo renova autoestima ao publicar fotos sensuais e de biquíni neste fim de ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Narcisista exagerada. Gostosa. Gata. Sem noção. Esses foram alguns dos comentários que Cleo, 37, recebeu durante as publicações de imagens sensuais em sua rede social. Depois um ano turbulento, com ataques a seu peso, a atriz e cantora tem renovado sua autoestima ao publicar poses sensuais neste fim de ano.Na noite deste sábado (28), Cleo compartilhou uma série de fotos de biquíni de oncinha, curtindo um drinque na piscina: "Summer Nights" (noites de verão). Alguns dias atrás, ela também voltou a destacar seu bumbum, do qual tanto gosta, e a receber novos elogios de Pabllo Vittar: "Me empresta esse cool pro Réveillon?" Para quem não se lembra, o bumbum da drag queen já foi confundido com a da atriz.No final do ano passado, a internet veio abaixo após Cleo fazer uma seleção das três fotos mais curtidas por seu fãs em seu perfil. O ano de 2019 começou com Cleo revelando que havia engordado dez kg, mas que estava amando seu bumbum grande. "Eu sou o que eu quiser quando eu bem entender", escreveu a atriz, na legenda que acompanhava a foto dela tomando banho de cachoeira.Os meses se passaram, e Cleo começou a diminuir as publicações mais ousadas e passou a ser atacada por ter engordado. Em outubro, Cleo falou abertamente sobre os ataques sofridos e afirmou que achou que tivesse ganhado dez kg, mas depois descobriu que havia engordado o dobro disso."Meu rosto estava diferente. Comecei a ver coisas sacanas, que eu estava deformada por fazer plásticas. O que fiz falei abertamente, que foi plástica no nariz e preenchimento na olheira anos atrás. Não tem porque eu mentir", desabafou em entrevista ao Fantástico (Globo).A atriz disse ainda que a pressão estética a que vem sendo submetida, que a julga de forma agressiva e profunda, machuca. "Dói! Não sou imune a isso. Não conheço ninguém que não se importe diante de uma enxurrada de gente dando opinião sobre sua vida sem nem saber quem você é de verdade".A filha de Glória Pires e Fabio Júnior lembrou ainda que consumiu inibidores de apetite para manter a forma física que esperavam dela. Alguns desses medicamentos, segundo a atriz, desencadearam depressão e paranoias. Ela afirmou, de maneira bem-humorada, nunca estar feliz com o próprio corpo. "Não tem que estar o tempo inteiro satisfeita com tudo. A vida é imperfeita e tudo bem".