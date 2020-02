Cleo relembra dias de Carnaval postando novas fotos vestida de gatinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval chegou ao fim oficialmente nesta terça-feira (25). Porém, há quem ainda esteja animado com os blocos Brasil afora e também aqueles que estão matando a saudade da festa postando fotos nas redes sociais, como fez Cleo na noite desta sexta-feira (28).A artista compartilhou imagens em que está fantasiada de gata. A máscara e as unhas postiças brilhantes, que já tinham chamado a atenção no sábado (22), voltaram a se destacar nos perfis de Cleo, que postou retratos que mostravam o visual completo com a seguinte legenda: "O desliza e joga tá diferentx! Bate cabelo felino, yassssss queen!".MC Rebecca, 21, a ex-BBB Gleice Damasceno, 25, e a atriz Suzana Pires, 43, foram algumas das celebridades que exaltaram a beleza da atriz nos comentários da publicação.Mais uma vez, Cleo, 37, foi madrinha do Camarote Itaipava, no Rio de Janeiro. A atriz surpreendeu pelo visual coberto e bem mais comportado que o adotado em anos anteriores. Ela usou saia e top com muitas franjas. No ano passado, por exemplo, a atriz compareceu ao mesmo espaço com um macacão vazado com calcinha, corpete e tapa seios à mostra.Vista pelo público como um ícone do empoderamento feminino, Cleo falou um pouco sobre essa responsabilidade: "Acho uma responsa muito grande, mas estou aprendendo também. Não me sinto um símbolo, e sim uma aprendiz”, disse à reportagem.