SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi divulgada neste domingo (8) a lista com os nomes dos artistas que participarão da próxima edição do quadro Show dos Famosos. Ao todo, são oito concorrentes: Alexandre Pires, Barbara Fialho, Cleo, Diogo Vilela, Lexa, Margareth Menezes, Thiago Arancam e Vitor Kley.

O quadro está na quarta temporada em 2020 e dentre os vencedores dos anos anteriores estão os nomes de Ícaro Silva (2017), Mumuzinho (2018), Ludmilla e Di Ferrero (2019).

Do pagode ao funk e passando pela música erudita, a edição mistura diversas especialidades. Margareth Menezes, inclusive, já foi indicada a dois Grammy Awards, em 1993 e 2007, na categoria melhor álbum e melhor álbum de música regional brasileira, e também ao Grammy Latino, em 2006.

A funkeira Lexa publicou no Instagram pedindo apoios dos seus seguidores."Torçam por mim, estarei no Show dos Famosos", escreveu, junto do vídeo do anúncio feito por Fausto Silva.

A atração estreará no dia 5 de abril.