Cleo e irmã apostam em estampa de oncinha na noite de Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo e sua irmã Ana Pires de Morais usaram estampa de oncinha em seus looks para a noite de Natal. Elas mostram suas roupas em uma foto em família que foi divulgada no Instagram da atriz Gloria Pires na madrugada desta quarta-feira (25).



Seguindo a tendência que está em todas as lojas, Cleo aposta na transparência. Outros famosos também deixaram o óbvio de lado. O vermelho ainda imperou entre as celebridades, mas azul (tranquilidade, serenidade e harmonia), branco (paz), verde (esperança), prata (sinônimo de riqueza) foram outras cores vistas nesta data.



Ainda chamou a atenção o uso de estampas coloridas, xadrez e jeans, além de roupas mais despojadas. Na foto divulgada por Gloria Pires, a atriz aparece com o marido, Orlando Morais, e com os seus filhos Bento, de cabelo platinado, e Antonia. Cleo é filha de Gloria com Fábio Júnior.