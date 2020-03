Brasil acorda da hipnose do falso mito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo vem chamado a atenção dos internautas nesta quinta-feira (18). Isso porque um cidadão espanhol foi flagrado andando na rua vestido de dinossauro para não ser reconhecido.

"Na Espanha foi decretado estado de emergência e pessoas flagradas na rua sem um motivo plausível são multadas. Mas há um cidadão espanhol circulando com fantasia de tiranossauro rex. Nesse vídeo o tiranossauro rex é flagrado levando o lixo para fora e voltando correndo pra casa", escreveu a internauta que compartilhou o flagra no tuíte.

O número de mortes provocadas pelo coronavírus na Europa já supera o da China de acordo com dados recolhidos até a 0h desta quarta (18). A OMS (Organização Mundial de Saúde) já declarou na última semana que a Europa é o novo epicentro da pandemia da Covid-19.

Na Espanha, foram fechadas todas as instituições escolares, desde as creches às universidades, em Madri (capita do país) e em Vitória (no País Basco). A Itália é país vizinho e que mais sofreu com o surto do novo vírus até o momento.

O governo espanhol está usando drones em Madri para monitorar as ruas e o comportamento dos cidadãos. Quem circula é obrigado a carregar um documento em que atesta a necessidade do deslocamento.