Chris Pratt conta que encontrou cadáveres congelados durante filmagens do novo filme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chris Pratt, 40, fez uma revelação surpreendente durante uma entrevista no programa da Ellen DeGeneres. Gravando seu próximo longa na Islândia, o ator contou que, no meio das gravações, ele e a equipe encontraram dois cadáveres de verdade congelados.O filme "The Tomorrow War" (que ainda não ganhou tradução para o português) está sendo gravado em cenários inóspitos, como as geleiras em que os corpos foram encontrados. "Nós filmamos em uma geleira que nunca foi filmada. Semanas antes, um casal foi encontrado em uma fissura", explicou o astro.Segundo ele, os cadáveres são de um casal que está no local há mais de 80 anos. "Eles estavam completamente preservados com roupas especiais de trilhas dos anos 1930 ou 1940. Também tinha suprimentos", afirmou o ator."Eles provavelmente caíram em um buraco e desapareceram, foram encontrados apenas recentemente", completou Chris Pratt, que chocou a apresentadora com a história inusitada.Casado com Katherine Schwarzenegger, recentemente o ator precisou emagrecer para um personagem. Pratt deu dicas de como perder cinco quilos: "Aqui o que eu faço: água. Se você está, assim como eu, pensando em como perder peso, beba água. Você não precisa malhar super pesado, mas água, água e água. Faça xixi três vezes antes das 10 da manhã", compartilhou.Conhecido por seus papéis nos filmes "Guardiões da Galáxia", "Vingadores" e "Jurassic World", Chris Pratt deu voz ao personagem Barley no desenho animado "Dois Irmãos" (Pixar), que chegou nas telonas do cinema no início deste ano.