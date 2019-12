Chef Bel Coelho engole fone de ouvido por engano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chef de cozinha Bel Coelho passou por uma situação inusitada às vésperas do Natal. Por engano, ela engoliu um fone de ouvido remoto achando que fosse uma de suas vitaminas.Foi a própria chef que contou a história no seu Instagram ao publicar a imagem de uma radiografia que mostra o aparelho dentro do seu corpo."Feliz natal para você que teve a proeza de engolir um fone de ouvido remoto. PS: a paciente passa bem e tudo indica que da privada não passa", escreveu ela na legenda.Questionada pelos seus seguidores sobre como ela fez a confusão, Bel Coelho disse que o fone estava no seu bolso com outras vitaminas: "Enfiei na boca tudo junto sem ver." Ela também afirmou que engoliu um só. "O outro ficou no bolso", contou.Bel Coelho é chef do restaurante Clandestino, em São Paulo.