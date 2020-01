Céline Dion perde a mãe aos 92 anos quase na mesma data da morte do marido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Therese Dion, 92, mãe da cantora Céline Dion, 51, morreu nesta quinta-feira (16) e não teve a causa da morte divulgada ainda. Segundo o site TMZ, ela estava enfrentando problemas de saúde desde o ano passado.



A filha mais velha de Therese -que teve ao todo 14 filhos-, Claudette Dion, contou que sua mãe estava lidando com graves problemas de saúde, como perda de memória, visão e deficiência auditiva. Céline Dion perde a mãe quase na mesma data que perdeu o marido, Rene Angelil, em 2016.



Angelil morreu há quatros anos por conta de um câncer na garganta. Ele deixou três filhos com a cantora; René-Charles, 18, e os gêmeos Eddy e Nelson, 8.



Em entrevista ao programa norte-americano Today em setembro do ano passado, a artista confessou que ainda não está pronta para namorar ou se relacionar com alguém novo, mas que sente falta de "ser tocada e abraçada; e também de ouvir um 'você é linda'".



Dion revelou, em 2016, nunca ter beijado outra pessoa além do marido. Quando se conheceram, a cantora tinha 12 anos e Angélil, empresário, 37. Eles se casaram aos 26 e 52, respectivamente.



Céline Dion está atualmente em turnê e tem uma apresentação marcada para o próximo sábado (18) em Miami. Ela ainda não se pronunciou sobre a morte da mãe.