Casa dé 'BBB 20' terá cozinha gelada inspirada na Sibéria, oito camas e confessionário brechó

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 20ª edição do Big Brother Brasil está cheia de novidades. Uma delas é a casa que abrigará os participantes durante os três meses, que já está toda remodelada. A reportagem foi convidado para entrar antes dos confinados na mansão para dar aquela espiadinha de perto.A começar pela sala, toda trabalhada na temática selva. Tal qual uma floresta, a decoração do ambiente é repleta de plantas. A cozinha, por sua vez, é inspirada na Sibéria, ou seja, totalmente gelada. Há até um alpinista em formato de manequim no corrimão que dá acesso a um quarto secreto no andar de cima.São dois quartos na casa: um com inspirações de vila e o outro, de céu. Vale lembrar que todos os cômodos têm como referências outras edições do reality. Um deles conta com um chuveiro dentro, o que significa que todos que lá dormirem conseguirão assistir de camarote a quem estiver tomando banho.O confessionário é um cômodo à parte. Ele tem estilo brechó, ou seja, há várias quinquilharias nele para matar a saudade das outras temporadas.A parte de fora da casa, a única que pode ser filmada e registrada com celular, tem estrelas que brilham no chão com os nomes dos 19 campeões da competição. A piscina é aquecida e tem uma jacuzzi. A academia, este ano, fica ao lado da porta de onde os 'brothers' saem, e o quarto do líder também fica próximo.Na experiência proporcionada para poucos jornalistas e influenciadores digitais, Tiago Leifert apareceu, mas apenas com a sua voz, explicando mais sobre os pontos da casa. Ele também proporcionou um jogo para saber se todos sabiam sobre a história do BBB. Resultado: 4x1 para os convidados.No final, festa liberada, bebidas e a tradicional música de Paulo Ricardo para fechar a experiência. E, claro, muita gente pulando de roupa na piscina.O BBB 20 estreia na próxima terça (21), prometendo ainda mais conectividade com o público com conteúdo multimídia como a #RedeBBB, o Boletim BBB e o Bate-Papo BBB, no ar sempre após o programa na TV.