Carlos Alberto de Nóbrega é internado com infecção intestinal por ingerir iogurte vencido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlos Alberto de Nóbrega, 83, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo para tratar de uma infecção generalizada. Por meio e vídeos publicados no Stories de seu Instagram neste domingo (12), o apresentador do SBT contou ter passado mal após ter ingerido um iogurte, cuja data de validade estava vencida.



"Hoje o assunto é sério. Estou internado aqui no hospital Sírio por uma infecção generalizada causada por uma infecção intestinal, porque eu tomei na quarta-feira (8) um iogurte e não reparei na validade. Isso é uma coisa muito séria. Você tem que fazer o que eu não fiz. Quando for comprar qualquer produto, veja a validade. Porque às vezes você pode perder a tua vida por causa de uma besteira, de uma irresponsabilidade de comerciantes que não se preocupam com as pessoas, com seus semelhantes", disse Nóbrega.



Em seguida, o humorista, de forma descontraída, tranquilizou seus seguidores dizendo que estava bem e alertando-os para não acreditarem em fofocas. "Levei um susto muito grande. Vou ficar internado alguns dias aqui. E a partir de agora, certamente, vou ver validade até na minha mulher, coitada, que está pagando por isso. Tomem cuidado, gente. E o que sair aí é fofoca, eu estou bem, graças a Deus."