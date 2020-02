Carlinhos Maia beija marido, e Nanda Costa aproveita trio em clima de romance com Lan Lanh

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia aproveitou o trio de Ivete Sangalo para namorar seu marido, Lucas Guimarães. Ambos foram fotografados aos beijos em Salvador.Quem também curtiu bastante o clima de folia da capital baiana foi a atriz Nanda Costa e sua mulher, a percussionista Lan Lanh, no trio de Dodo e Armandinho. As duas posaram para fotos em clima de romance.Nanda Costa e Lan Lanh têm curtido bastante os trios. Ambas já foram aproveitar o trio do Baiana System e do Psirico. Lan Lanh até mostrou sua habilidade na percussão durante a apresentação de uma orquestra.Além dos dois casais, mais beijos apaixonados foram vistos no Carnaval. Marina Ruy Barbosa trocou carinho com seu marido, Luan Santana e Jade também ficaram em clima de romance, além de Viviane Araújo e o marido.