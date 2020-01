'Carinho para o meu coração', diz Iza sobre pedido de desculpas feito pelo pai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Iza foi a homenageada do Arquivo Confidencial, quadro do Domingão do Faustão (Globo), deste domingo (12). Além de relembrar hits da carreira, a cantora ouviu diversos depoimentos, mas aquele que mais a emocionou foi o pedido de perdão feito por seu pai, Djalma Leite Lima.Ele começou relembrando a forte ligação que tinha com a filha desde a infância, muito por conta do gosto musical dos dois, ligado ao samba e a MPB. Depois ele falou sobre o afastamento de ambos, motivado pela separação dele e da mãe de Iza, Isabel Lima."Sempre pedi desculpas, mesmo sem ela estar ouvindo, por tudo aquilo que eu possa ter feito, falado ou agido [de alguma forma] que a tenha magoado. A Izabela representa hoje o que sempre representou desde o dia 3 de setembro de 1990, dia do seu nascimento: amor e vida. Gratidão por Deus ter me dado uma filha maravilhosa, de quem tenho orgulho e satisfação enormes".A cantora não segurou as lágrimas e revelou que tinha acabado de deixar um emprego para se dedicar à música, quando seus pais avisaram que não ficariam mais juntos. A decisão teve impacto na vida financeira da família e todo o processo de separação foi doloroso e gerou mágoas, a ponto da cantora ficar dois anos sem ver o pai."Agradeço meu pai por toda influência, esforço, dedicação. Fico muito grata por isso e receber essa mensagem foi um carinho para o meu coração. É sempre duro passar por uma separação. Foi um processo necessário não só para os meus pais, mas para todos nós. Quando a gente ama alguém, a gente erra tentando acertar", refletiu a cantora.