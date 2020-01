Cardi B diz que vai deixar os EUA após ação de Trump contra Irã e teme Terceira Guerra Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rapper Cardi B, 27, usou a sua rede social para comentar sobre a atual situação política dos Estados Unidos. Ela está preocupada com a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial por conta das recentes trocas de ataques e ofensas entre seu país e o Irã."Esses memes [sobre a Terceira Guerra] não são brincadeira. É triste que esse homem [Donald Trump] esteja colocando vidas americanas em perigo. Estou solicitando a minha cidadania nigeriana", escreveu a cantora, que recentemente realizou shows no continente africano nos países da Nigéria e Gana.Cardi B deixou os seus seguidores com dúvidas em relação a seriedade da declaração, e embora não tenha confirmado o pedido da sua cidadania -já que é nascida e crescida em Nova York, e tudo que sabe, é que seu pai tem origem dominicana-, a artista chamou a atenção de autoridades da Nigéria.O funcionário do governo nigeriano Abike Dabiri-Erewa respondeu a mensagem de Cardi B, dizendo: "Como encarregado da diáspora para a [Nigéria], mal podemos esperar para recebê-la novamente. Nossas portas estão abertas, irmã."A declaração da cantora também chamou atenção do político republicano Joey Saladino, também conhecido como Salads. "Isso, vá embora. Eu pago a sua passagem", respondeu.A rapper já havia manifestado sua forte desaprovação ao presidente Donald Trump, e também demonstrou interesse no candidato democrata à presidência da república, Bernie Sanders.