Cara Delevingne rebate Justin Bieber após ele criar ranking de amigas de Hailey

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber, 25, foi o convidado do quadro The Late Late Show exibido nesta quinta-feira (20), e desafiado a ranquear três amigas de sua esposa, Hailey Bieber, durante o programa.O cantor teve que classificar de quem ele mais gosta para quem ele menos gosta, entre Kendall Jenner, Gigi Hadid e Cara Delevingne. Caso o contrário, deveria comer uma comida nojenta -a desta rodada era um pênis de touro."Kendall, Gigi e Cara Delevingne", respondeu ele. "Mas eis a questão: vamos voltar a isso. Eu conheço melhor Kendall. Eu tenho passado mais tempo com Kendall, você sabe, ela é ótima amiga nossa"."Não passo muito tempo com Gigi, não passo muito tempo com Cara, então não tenho nada contra essas pessoas. Só que eu tenho um relacionamento melhor com Kendall. Não é como se eu fosse 'Caramba Cara, que se dane ela'. Entende o que eu quero dizer?", completou.Delevingne, 27, assistiu ao quadro e foi ao Instagram para comentá-lo. Ela publicou duas fotos com o cantor e escreveu na legenda: "Se você não tem nada contra mim, por que não me desbloqueia? Eu te amo, Hailey Bieber. Ele deveria ter comido o pênis de touro".Hailey e Justin Bieber não responderam à publicação. A suspeita é de que o cantor a tenha bloqueado em junho de 2019, quando a modelo respondeu a um comentário de Hailey que elogiava o marido, que por sua vez defendia o empresário Scooter Braun na briga dele com Taylor Swift.