Cara Delevingne e Ashley Benson curtem fim de ano no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As atrizes Cara Delevingne, 27, e Ashley Benson, 30, desembarcaram no Brasil para aproveitar os últimos momentos de 2019 no Rio de Janeiro.O casal foi visto na noite desta segunda-feira (30) saindo de um restaurante na capital carioca e tirando fotos com algumas fãs. Ao que tudo indica, elas passarão o Réveillon no Rio.Delevingne e Benson estão em período de férias e viajando por todo o mundo. Na semana passada, elas estiveram em Marrocos, e Benson ganhou uma homenagem da namorada por seu aniversário de 30 anos."Fui surpreendida em meu aniversário de 30 anos. Marrocos sempre foi um lugar que eu queria visitar. Enfrentei tantos medos e assumi novas aventuras com minha melhor amiga ao meu lado. Eu não poderia ter pedido nada melhor. Eu te amo Cara Delevingne. Obrigado por fazer o meu aniversário ainda melhor", escreveu Benson em uma publicação em seu perfil no Instagram, com uma série de fotos das duas na viagem.Juntas há mais de um ano, Delevingne e Benson são raramente vistas juntas e tiveram o romance especulado quando Benson usou um colar com as iniciais "A" e "C". As duas também foram vistas saindo juntas da festa de 21 anos de Kylie Jenner e, pouco tempo depois, uma fonte confirmou a relação das duas.Segundo o portal norte-americano US Weekly, o romance só cresce e Benson teria vendido sua casa em Los Angeles para ir morar com a namorada. Uma fonte contou ao portal que "elas são tão ótimas e estão mais felizes que nunca. Todos os amigos delas se dão bem."