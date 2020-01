Cantora Jessie J. e ator Channing Tatum reatam namoro, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora britânica Jessie J., 31, e o ator norte-americano Channing Tatum, 39, reataram o romance que eles haviam dado como encerrado em dezembro de 2019. A informação é do site US Weekly.Na ultima semana, ambos já haviam sido flagrados juntos em um mercado nos Estados Unidos. Tatum estava com a filha pequena, fruto de um relacionamento com outra mulher.Tatum e Jessie J. foram vistos pela primeira vez em outubro de 2018, mas só assumiram o namoro publicamente em março de 2019. De acordo com outra fonte ouvida pela revista americana People, o relacionamento não deu certo, porque os artistas tinham prioridades diferentes na vida. Agora, parecem ter colocado um ponto final no que travava o romance.Antes de começar o namoro com a cantora, Tatum havia anunciado o divórcio com Jenna Dewan, 37. Channing e Jenna ficaram casados por nove anos.